Carlos Herrera 'destroza' a Salvador Illa: "Dejará de ser ministro porque ha salido mucho en la tele" Ecoteuve.es 12:20 - 4/01/2021 0 Comentarios

El locutor critica que compagine las funciones de ministro y candidato en Cataluña

Carlos Herrera ha regresado de sus días de descanso por Navidad analizando la noticia que ha marcado la agenda política en los últimos días: Salvador Illa, ministro de Sanidad, será el candidato del PSC en las elecciones a la Generalitat de Cataluña que se celebrarán el 14 de febrero.

El locutor de COPE ha criticado duramente el movimiento de la formación socialista en pleno inicio de la vacunación en España, aunque Pedro Sánchez ha decidido que Illa compagine sus funciones como ministro y como candidato a la presidencia en Cataluña.

Lea también: El volantazo de Salvador Illa en 24 horas: así negó en TVE que sería el candidato del PSC en las elecciones de Cataluña

"La factoría de propaganda de Moncloa ha decidido mantenerlo en esa doble condición para explotar al máximo su candidatura electoral en su labor como ministro", ha dicho Herrera. En su opinión, que Illa "siga siendo ministro hasta el último día" tiene el objetivo de "reportar una rentabilidad electoral".

Además, Herrera ha dejado claro en su primer editorial de 2021 el motivo por el que Salvador Illa es candidato en Cataluña: "Dejará de ser ministro no por sus desastrosas condiciones como tal sino porque ha salido mucho por la tele y es el candidato ideal del PSC".

Carlos Herrera explica la razón por la que Illa lidera la lista del PSOE en Cataluña

El veterano periodista también atiza a Illa por decir "la misma tontería que Pedro Sánchez: que todos somos culpables de lo ocurrido en Cataluña en estos últimos tiempos". "No, no, no", ha negado. "Perdona, bonito, yo no soy culpable de nada y el que me está escuchando en su casa tampoco".

Lea también: Un micro abierto 'caza' a Celia Villalobos: sorpresa al escuchar su opinión sobre Salvador Illa en TVE

"Los culpables son culpables y lo ha decidido un tribunal al que ahora le queréis sortear con este argumento de la equidistancia en el que el socialismo se mueve tan a gusto. Los independentistas violaron la Constitución, silenciaron e ignoraron a la mitad de la sociedad catalana de la que formaba parte Illa, por cierto, y ahora no son culpables porque culpables somos todos", ha dicho.