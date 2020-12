Carlos Herrera revienta contra el Gobierno por la ley de eutanasia: "¡Les faltó descorchar botellas!" Ecoteuve.es 18/12/2020 - 11:58 0 Comentarios

El Gobierno de PSOE y Podemos logró aprobar este jueves en el Congreso de los Diputados un ley de eutanasia que ya es histórica. El ejecutivo consiguió un amplio acuerdo político que se plasmó en la votación celebrada en el hemiciclo: 198 votos a favor, 138 en contra y dos abstenciones. España se coloca así en uno de los primeros países del mundo en reconocer un nuevo derecho social.

La nueva ley se encontró con el rechazo de la derecha, con los votos en contra de PP, Vox y UPN, y de algunos sectores mediáticos. Uno de los primeros en reaccionar ha sido Carlos Herrera, que ha explotado contra el Gobierno desde la Cadena COPE por la aprobación de la medida: "El día viene con mucha resaca de todas las iniciativas que el Gobierno está sacando, o quiere sacar, pasando olímpicamente del consenso social que es una cosa que no existe, que no debe saber, que le habrán hablado alguna vez a todas estas piezas de museo", empezó diciendo el presentador.

"Lo que han conseguido es aprobar en el Congreso la Ley de la Eutanasia, que no he querido escuchar ni al Comité de Bioética ni a los colectivos de médicos, a los que han intentado hacer ver los problemas que suscita abrir ese melón en los términos además, en los términos en los que lo han hecho", siguió atizando el locutor de la emisora de los Obispos. Herrera ha obviado así el gran consenso político que ha obtenido la ley, que, al contrario de lo que ocurrió con la ley de educación, logró superar barreras ideológicas con el 'sí' de partidos como Ciudadanos o el PNV, de orientación cristiana.

Herrera: "Lo celebraron como si hubieran ganado el campeonato mundial de chapas"

"Ya de entrada el titular: 'Aprobada una Ley de la Eutanasia Express', hombre debe mover a reflexión, un asunto tan delicado hecho con velocidad, saltándose informes y luego celebrándolo ayer como si hubieran ganado el campeonato mundial de chapas, les faltó descorchar botellas, abrazos, vítores... celebrando una ley que garantiza la muerte y que permite la muerte", lamentó el almeriense.

Para Carlos Herrera la ley de eutanasia es una medida "inhumana", ya que "solo ofrece una inyección letal a quién ha perdido las ganas, es inaceptable que el gobierno confunda eutanasia y cuidados paliativos y es peligroso que se reconozca un derecho falso ni siquiera para determinadas circunstancias, porque además una vez que lo apruebas para un caso termina ampliándose a cualquier caso", condenó.

"Los clientes de esta ley de eutanasia, los candidatos de esta ley de eutanasia van a ser ancianos, personas ciertamente al borde de la desesperación, enfermos, deprimidos, vulnerables, influenciables. Es el derecho, piensen ustedes, esta ley de la eutanasia es el derecho de otros a decidir sobre la vida de una persona. La eutanasia no lo van a pedir personas en buen estado mental y físico extraordinario simplemente que quiera matarse, no, no, es el último recurso de los que están pasando grandes sufrimientos, la salida para situaciones de fragilidad, de soledad, esos van a ser principalmente los clientes de esta ley", ha concluido.