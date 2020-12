Illa explica qué pasará en el futuro de las mascarillas: "Igual no desparecen tan de golpe" Ecoteuve.es 17:07 - 10/12/2020 0 Comentarios

El ministro de Sanidad da una extensa entrevista a Quique Peinado y Manuel Burque

"Si sobran, las daremos a quien las necesiten. Se pueden revender o dar"

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha visitado el programa Buenismo bien, de la Cadena SER, un espacio capitaneado por Quique Peinado y Manuel Burque.

Illa concedió al programa una extensa entrevista de más de media hora en la que habló de la gestión durante la pandemia. También desveló algunos detalles curiosos, como que vive en el complejo de La Moncloa, en unas dependencias que corresponden a Vicepresidencia. Illa explicó que pasará la Navidad con su mujer y su hija y también con sus padres, "que han pasado la Covid". "Como máximo seremos cinco", dijo.

El ministro tuvo palabras de agradecimiento para la sociedad por su forma de enfrentarse a este año tan duro. "A todos nos ha sorprendido el comportamiento de la sociedad española. La gente ha hecho un ejercicio de responsabilidad muy grande. Ha dado una lección", comentó.

"¿Estás harto?", le preguntaron los presentadores, después de tener que dirigir una crisis sanitaria de tal magnitud. "Harto no sería la palabra. Es un trabajo intenso e inesperado. No era lo que se esperaba pero ha venido como ha venido. Cuando te encuentras en medio de la tormenta, tienes que seguir. No hay otra opción", contó Illa, quien tomó la cartera en Sanidad en enero pensando que iba a ser un departamento sin excesivas complicaciones.

"Humildad y prudencia. No hay milagros". Esa es la receta que Illa da para gestionar una crisis como la de la Covid después de estos meses tan duros en los que también ha tenido que lidiar con las comunidades autónomas, especialmente Madrid. Con la administración regional dice que tiene buena relación -"ahora estamos trabajando bien"- aunque reconoce que tuvo "un encontronazo" en septiembre.

Illa: "La mascarilla igual no desaparece tan de golpe"

Sobre el uso de la mascarilla, y aunque se espera que la vacuna acabe con la pandemia, Illa no descarta que se siga usando, al menos en algunos lugares. "Igual no desaparece tan de golpe la mascarilla", apuntó. "Por ejemplo, que cuando entremos en un centro médico nos la tengamos que poner. A nadie le resultará raro", anunció.

En cuanto a las vacunas, Illa confía en que "la gente se querrá vacunar de golpe". "Hemos comprado más de las que necesitamos. Si sobran, las daremos a quien las necesiten. Se pueden revender o dar. Eso está en los contratos. Vamos a ejercer una acción de cooperación para Sudamérica, África... Nosotros tenemos 140 millones de dosis, aunque igual hay que guardar una reserva estratégica".