Alsina 'atiza' a Piqueras por su entrevista a Pedro Sánchez en Telecinco: "No hubo preguntas incómodas" Ecoteuve.es 10/12/2020 - 12:59 0 Comentarios

El locutor de Onda Cero dice que el Presidente respondió a lo que quiso

Carlos Alsina no se ha cortado en valorar en su programa de Onda Cero la entrevista que hizo Pedro Piqueras a Pedro Sánchez este miércoles en Informativos Telecinco. La edición de noche que presenta el manchego reunió a 2,3 millones de espectadores (14% de share)

Primero, el locutor criticó que la cita se anunciara tan de repente, casi sin previsión. "La entrevista por sorpresa que añadió Sánchez a su agenda", ha dicho en su monólogo en la radio para después ser muy duro con Piqueras, que, bajo su criterio, no puso contra las cuerdas a Sánchez.

Lea también: El momento más tenso y comentado de la entrevista de Piqueras a Pedro Sánchez

"El presidente innovó este género periodístico iniciando este nuevo formato que consiste en que él mismo se hace las preguntas", ha asegurado poniendo un corte en el que el presentador le saca el tema de Bildu y Sánchez contesta sin responder realmente. "Que el PP no asume la derrota electoral, es el resumen", ha resumido Alsina.

"A su pregunta, que no me ha hecho, le diré'. Esto es Sánchez ya en plenitud. No sólo no contesta a las preguntas incómodas, anoche la verdad es que no las hubo, sino que se hace él las preguntas todavía más fáciles", ha terminado Alsina poniendo la estocada a Piqueras en Más de uno.

Lea también: Federico Jiménez Losantos llama "petarda" y "niñata comunista" a Yolanda Díaz: "Hace falta ser auténtica gentuza"