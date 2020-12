Federico Jiménez Losantos llama "petarda" y "niñata comunista" a Yolanda Díaz: "Hace falta ser auténtica gentuza" Ecoteuve.es 12:32 - 10/12/2020 2 Comentarios

"En su puñetera vida ha trabajado", dice el locutor sobre la ministra de Podemos

Las empresas deberán devolver todas las ayudas si despiden en los seis meses posteriores al ERTE. La medida del Ministerio de Trabajo no ha gustado a Federico Jiménez Losantos, que lo ha calificado de "mezcla de estupidez, corrupción y desprecio a los ciudadanos". El locutor ha cargado contra el "Ministerio comunista de Trabajo, que siempre que lo ocupan las izquierdas es un Ministerio de Paro"

El dardo de Losantos ha ido dirigido especialmente a la ministra Yolanda Díaz. "La número dos de Podemos, la gran rival de Irene Montero, parece que en todos los aspectos, es Yolanda Díaz, ministra comunista de Trabajo que en su puñetera vida ha trabajado", ha espetado.

"Esta no sabe lo que es crear una empresa ni crear un puesto de trabajo, ni cotizar a la Seguridad Social. Esta no sabe absolutamente nada. Pero es una tipa sonriente, de buen tipo, que se gusta, que sonríe siempre pero también las hienas sonríen siempre... hacen esa risa que en términos científicos se llama himplar. La hiena himpla", ha arremetido.

"Hace falta ser auténtica gentuza, además de descerebrados y de malvados"

"Pues bien, la petarda esta himpla también cuando se trata de los puestos de trabajo que no son el suyo porque ella increíblemente está de ministra de Trabajo siendo lo más desaconsejable para el cargo. Lo que hizo ayer fue anunciar que las empresas que estén en ERTE y quieran despedir a gente, porque hay quienes no se pueden sostener con el ERTE, como la hostelería, que no ha recibido ayudas, tendrán que devolver el dinero cobrado por los ERTE", ha continuado. "Hace falta ser auténtica gentuza, además de descerebrados y de malvados".

"Pero, ¿se cree esta tía, esta niñata comunista que los empresarios despiden por placer? Si mandan a los empleados al paro es porque es la única manera de mantener a la empresa aunque sea con la mitad de trabajadores. Todas las empresas españolas que pasamos la crisis anterior sabemos que a veces despedir a parte de la plantilla es la única manera de poder mantener alguna plantilla esperando tiempos mejores. Pero con estos no. Con estos solo pueden venir tiempos peores", ha dicho Losantos.