Carlos Herrera desvela los planes de Juan Carlos I para Navidad Ecoteuve.es 9/12/2020 - 12:28 0 Comentarios

El locutor de COPE da una información clave sobre el futuro del emérito

"El Gobierno quiere que se quede en Abu Dhabi para seguir desgastando a Felipe VI"

El presentador asegura que el exmonarca se encuentra "absolutamente indefenso"

Carlos Herrera ha utilizado este miércoles los micrófonos de su programa en la Cadena COPE para desvelar una importante información sobre el futuro de Juan Carlos I. El locutor ha cargado contra el Gobierno, lanzando una grave acusación contra Dolores Delgado, y ha explicado los planes del emérito para las próximas fiestas de Navidad.

El presentador de la emisora de los obispos ha destacado la "filtración" que habría hecho "la Fiscalía a El País" en las que se informa de "las negociaciones que el entorno legal, el abogado de don Juan Carlos, mantiene con Hacienda". "Estas filtraciones de la novia de Baltasar Garzón, de la Fiscal General del Estado, se producirán siempre que el Gobierno esté en alguna situación delicada. Porque las filtraciones son cortinas de humo. ¿Para qué se utiliza al Rey Juan Carlos?", se preguntó tras citar a Dolores Delgado por sus asuntos personales antes que por su cargo profesional.

Lea también: Herrera ataca a la izquierda para defender a Ayuso: "Protestan por el hospital y no por los muertos que esconde Sánchez"

"Se usa a Juan Carlos I como argumento de ariete. Como chantaje perfecto contra Felipe VI. La Fiscalía sabe mejor que usted y que yo que no hay caso. El anterior por la inviolabilidad y la prescripción, pero no acaban de cerrar. Y además, aunque lo cierren, hombre, el relato procurarán que sea demoledor. En eso está el fiscal Campos a la orden de Lolita Delgado", insiste peyorativamente el andaluz.

Carlos Herrera resta importancia a la polémica de Juan Carlos I y las tarjetas black

Carlos Herrera continúa su discurso restando gravedad a la polémica del emérito y la supuesta utilización que tanto él, como sus nietos Froilán y Victoria Federica, habrían hecho de unas tarjetas de crédito opacas. "Lo de las tarjetas Black, bueno, en cuanto el empresario mexicano diga que es una donación se regulariza con Hacienda. Eso es lo que impediría volver al Rey Juan Carlos en Navidad. El Rey Juan Carlos está solo, por cierto, y alguno de sus inquisidores cuenta ya con dos condenas. Debe volver con todas las garantías, pero puede volver", ha defendido el locutor.

"¿Quién le impide volver a pasar la Navidad como él quiere, por cierto, en casa de una de sus hijas? Él no puede hablar. Está absolutamente indefenso. Sabe que cada vez que el Gobierno tenga problemas filtrará a conveniencia cualquier investigación. El Gobierno quiere que se quede en Abu Dhabi para seguir desgastando a Felipe VI y el informe del fiscal Campos busca eso", augura el almeriense.

Lea también: Carlos Herrera llama ISIS a Illa, Sánchez, Iglesias y Simón: les acusa de negligencias con el coronavirus

"Juan Carlos no está juzgado ni encausado y no puede tener más privilegios, pero tampoco menos. ¿Pueden volver a casa asesinos de ETA aplaudidos por los socios del Gobierno y no puede volver una figura clave de la historia reciente de España por problemas administrativos? ¿Volverá en Navidad? Su intención es volver en Navidad. Aunque luego se vaya. Es un jubilado. Es un jubilado que puede ir a donde quiera y volver a su casa cuando quiera. ¿Qué pasará ese día exactamente cuando vuelva? ¿Qué ocurrirá el día que se meta en un avión y vuelva a España a pasar la Navidad? Aunque luego se vuelva con los árabes, con los dominicanos, a Sanxenxo o a donde quiera", concluyó firme Herrera.