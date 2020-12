Herrera ataca a la izquierda para defender a Ayuso: "Protestan por el hospital y no por los muertos que esconde Sánchez" Ecoteuve.es 2/12/2020 - 13:15 0 Comentarios

El locutor de la Cadena COPE atiza de nuevo al presidente del Gobierno

Carlos Herrera ha lanzado este miércoles un duro ataque contra la izquierda para defender a Isabel Díaz Ayuso en plena polémica por la inauguración de un 'hospital de pandemias' (cuyas obras no han finalizado) sin personal sanitario contratado, con muchas menos camas de las previstas y con un sobrecoste que asciende ya a los 100 millones de euros.

El locutor, que ha perdido 11.000 oyentes en la tercera ola del EGM de este 2020, ha calificado lo sucedido este martes como "un culto al surrealismo". "Esa izquierda que se mete en vena la Sanidad pública, que reclama hospitales a todas horas, no quiso asistir a la inauguración. Mandaron a unos cuantos sindicalistas liberados, estos que no dan golpe en su puñetera vida. El mundo de los liberados sindicales lo he conocido normalmente en las empresas públicas de televisión o de radio en las que he trabajado, y hay tíos que se dedican a confeccionar hojas de propaganda. No han dado un golpe en su vida. Bueno, pues de estos tres cuartas de lo mismo", empezó criticando el andaluz.

Lea también: Carlos Herrera llama "ISIS" a Illa, Sánchez, Iglesias y Simón: les acusa de "negligencias" con el coronavirus

"Hace 20 años el PSOE de Madrid asustaba a los madrileños diciendo que iban a tener que llevar la tarjeta de crédito en la boca para pagarse la operación. Sí, sí, porque todo lo iban a privatizar y usted tendrá que pagarse la operación de cadera. Bueno, lo que pasó desde entonces, desde que dijera eso el PSOE es que se han abierto 12 nuevos hospitales públicos. 12", señala.

Carlos Herrera atiza a la izquierda por protestar contra el hospital inaugurado por Ayuso: "Se tragaron que el Gobierno expandiera el virus el 8-M"

"Y ahora esa misma izquierda protesta por la apertura de un hospital público especializado en pandemias que, además, va a atender a toda España", presume el presentador. Carlos Herrera asegura entonces que muchos madrileños querrían "curarse en la Ruber como Carmen Calvo o tener la atención médica personalizada de Irene Montero cuando dio positivo dos veces o moverse con chófer estando en cuarentena como Sánchez o Iglesias". Sin embargo, "como eso no lo van a tener, seguramente les tranquiliza tener un hospital especializado en el coronavirus ahora y para lo que pueda venir en el futuro".

Lea también: "Sánchez ha apostado por la escoria": Carlos Herrera arrea a Podemos, ERC y Bildu

"Estos que montan pollos por la apertura de un hospital son los mismos que no consideran necesario contar los muertos reales de la pandemia, los que esconde Sánchez. Estos se ponen a contar si falta una enfermera o dos enfermeras, si faltan cuatro o cinco rastreadores, si no hay estintores suficientes. Estos son los mismos que quemaron las calles por el perro Excalibur del Ébola, que denunciaron a Rajoy en Europa por un par de casos de Ébola y ahora llevan meses callados, tragando ante los innumerables escándalos, errores, negligencias del Gobierno. Eso exactamente. Y de la estafa del comité de expertos tampoco ni de expandir el virus permitiendo el 8-M ni siquiera de la vergüenza de tener 35 mil muertos más de los que el Gobierno reconoce olvidados y en la tumba", ha concluido.