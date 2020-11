"Mejor gastarse el dinero en pijos que en putas y cocaína": Herrera estalla contra un político del PSOE por la Ley Celaá Ecoteuve.es 24/11/2020 - 11:02 0 Comentarios

El locutor de la Cadena COPE estalla contra el Gobierno por la ley de educación

Carlos Herrera sigue colocando al PSOE en el centro de todos sus críticas y este martes, el locutor de la Cadena COPE ha cargado de nuevo contra el Gobierno a cuenta de la llamada Ley Celaá, la nueva ley de Educación que se ha encontrado con el rechazo de los sectores más conservadores del país.

El presentador de la emisora de los obispos ha hecho hincapié en la reacción a la medida que tuvo uno de los "primates del PSOE": Miguel Ángel Heredia, senador por Málaga, que defendió la LOMLOE a través de Twitter. "Ni hay que educar a pijos con dinero público. Ni hay que mantener los privilegios educativos de unos pocos con el dinero de todos. Quien quiera el elitismo de una educación privada que se lo pague con su dinero. Y el dinero público para una buena educación pública y de calidad", escribió el político.

"Bueno, pues cuando tú ya ves salir a un senador del PSOE diciendo estas tonterías, que son tan fácilmente contestables, piensas que, efectivamente, estamos en manos de unos indocumentados. Literalmente", denunció Herrera, recordando que la idea de escuela concertada fue "del PSOE de Felipe González". "Que el dinero público no eres tú quién para decidir si es para pijos, es para todos: es para pijos, es para macarras, es para perroflautas, es para, incluso, mantener a primates como tú en un alto cargo de la Administración del Estado", soltó el presentador.

Herrera endureció entonces su discurso, lanzado fuertes palabras hacia el socialista: "Y desde luego, mejor gastarse el dinero en pijos que en putas y en cocaína como los ejemplos del PSOE andaluz y de los ERE del PSOE andaluz. Que con el dinero de los ERE se podría mantener todavía mucho mejor la red de escuela pública de Andalucía. Y por cierto, ¿en ese capítulo de pijos entran también los hijos de socialistas que van a la concertada o no?", se preguntó el almeriense.

"Esto es como la pandemia: si un Gobierno no hace PCR se acabaron los contagios porque ojos que no ven, corazón que no siente. Y entonces pueden presumir de lo bien que están gestionando la pandemia que, de repente, de la noche a la mañana, los positivos han desaparecido. Pues en el ámbito educativo los PCR vendrían a ser los colegios que se salen de control absoluto, que son esos centros los que le molestan y le recuerdan al Gobierno que con poco financiación por parte del Estado, con profesores con sueldos más modestos que los de la pública y con el esfuerzo de los padres se pueden hacer las cosas igual mejor que en centros que son del gusto del político progresista de turno que dice que los que van a la concertada son unos pijos", sentencia.