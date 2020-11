Pitingo llama 'sucio' a Ignatius Farray e "incompletos mentales" a Broncano y Quequé

Pitingo ha acaparado durante la última semana el foco mediático después de las declaraciones políticas que ha venido haciendo en redes sociales en contra del Gobierno. El artista ha cargado contra el ejecutivo después de que Bildu les mostrara su apoyo para sacar adelante Presupuestos Generales del Estado.

"Que se presenten los yihadistas a las elecciones, seguro que sacan algún escaño", llegó a soltar el cantante, que, en conversaciones con Javier Negre, aseguró que Pablo Fernández, diputado de Unidas Podemos, "no ha nacido completo", ya que "le falta un hervor o no".

Lea también: La brutal pelea de Ignatius Farray con unos 'skinheads' durante uno de sus shows: "Me esperaban para pegarme"

Enseguida, las redes sociales se convirtieron en un hervidero de bromas y chascarrillos con la emergencia de Pitingo como nuevo 'azote' del Gobierno liderado por Pedro Sánchez. La Vida Moderna, espacio de humor de la Cadena SER, decidió entrar al trapo y utilizó el fragmento de un programa anterior para reírse del cantante.

La cuenta de La Vida Moderna rescató un fragmento del programa emitido el pasado 14 de noviembre, en donde Broncano, Quequé e Ignatius comentaban el rifirrafe que vivió Blas Cantó con algunos miembros de VOX. Este acabó con el cantante respondiendo a un usuario de Twitter que le decía que "peinarse el tupé no era trabajar".

Lea también: El corte de Miguel Ríos a Broncano por mofarse de Miguel Bosé: "Pobrecito, no os riáis de él"

"Comerle el culo a un nazi tampoco", replicó el representante de España en Eurovisión 2021. Los humoristas celebraron el zasca de Blas y propusieron que el murciano fuera al festival con una canción que se llamase así: Comerle el culo a un nazi. Sobre la marcha, los tres comenzaron a ponerle música, imaginando cómo sería el tema.

Pues bien, a cuenta de la polémica con Pitingo, La Vida Moderna recicló este fragmento convirtiéndolo en un improvisado meme. "Nuevo tema de Pitingo", escribieron en un tuit sin citar al artista, que acabó dándose por aludido. "Da un poco de grima el de la barba [Ignatius Farray]. Me lo crucé un día en la SER y olía un poquito a sobaco, pero solo un poco... Lo que sí le olía a juguete viejo era la boca", empezó diciendo el cantante en su cuenta de Twitter.

"¡Joder! ¡No sé si estará casado, pero acompaño en el sentimiento a su pareja!", continuó atizando y concluyó con un ataque a Broncano y Quequé: "Los otros no están completos mentalmente".

Da un poco de grima el de barba ????????

Me lo cruce un día en la SER y olía un poquito a sobaco, pero solo un poco... Lo que sí le olía a juguete viejo era la boca. Joder!! no se si estará casado pero acompaño en el sentimiento a su pareja!! Los otros no están completos mentalmente