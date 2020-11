Herrera denuncia la "miseria moral" del PSOE tras su acuerdo con Bildu: "¿Los niños que mató ETA son también 'asesinatos políticos'?" Ecoteuve.es 17/11/2020 - 11:25 0 Comentarios

El presentador de la Cadena COPE estalla contra el Gobierno tras el pacto

Carlos Herrera ha amanecido una mañana más indignado con el Gobierno. El locutor de la Cadena COPE no ha podido evitar referirse al ejecutivo en el editorial con el que inicia cada día su programa. El andaluz ha vuelto a cargar contra Pedro Sánchez y su partido después de que Bildu haya anunciado que votará a favor de los Presupuestos.

El presentador de la emisora de los obispos ha comparado de nuevo al Gobierno con el autoritario planteado en la distópica novela de Orwell 1984. "En ella, el dirigente del Partido Único le dice al protagonista que tiene encerrado en el Ministerio de la Verdad: 'Oye, Winston, si yo te digo que levito, es que estoy levitando y tú me ves levitar, ¿estamos?'. Y al final Winston dice: 'Sí, sí, te estoy viendo levitar. ¡Qué bien levitas, tío, de verdad!' Pues el PSOE está haciendo sus pinitos por ahí. Ahora la frase es: 'Cariño, esto no es lo que parece'. Le han pillado con todo en la mano. No, no, cariño, no es lo que parece", ha comenzado diciendo.

Herrera asegura que Sánchez ha ordenado a los miembros de su partido que nieguen en sus comparecencias ante la prensa que exista algún pacto con Bildu: "Bueno, pues estamos en eso, que no hay pacto con Bildu, es que no hay pacto con Bildu. Ahora está Ábalos diciendo eso. El otro día decía que sí había pacto, pero ahora han salido de allí Adriana Lastra, él, Simancas: 'No, no hay pacto con Bildu, es que Bildu ha dado apoyo a los Presupuestos porque son tan buenos...' Vamos a ver lo que tarda Pablo Iglesias en salir a desmontar esto diciendo que claro que hay pacto con Bildu", ha vaticinado.

Herrera denuncia la "miseria moral" de Sánchez y el PSOE tras su acuerdo con Bildu: "¿Los niños que mató ETA son también 'asesinatos políticos?"

"El nuevo invento de la neolengua de estos caraduras es pacto solamente si es para una sociedad de Gobierno porque mientras Otegi no esté de vicepresidente quinto aquí no hay pacto con Bildu. Y ojo también al cinismo de la neolengua. Rafael Simancas dicendo que siente asco por los miserables que cuestionan la moralidad de los socialistas que han luchado, ojo, contra el 'asesinato político'. Lo de ETA ya no es terrorismo, terrorismo, es asesinato político. Eso está más acotado, digamos", lamenta el almeriense.

"Vamos a ver, Simancas, ¿los niños que fueron asesinados en el cuartel de Zaragoza, en Hipercor con alguna bomba lapa, eran cargos políticos, eran simples daños colaterales del asesinato político? ¿Lo de ETA no fue violencia supremacista con tintes xenófobos, racistas y esas cosas? ¿No buscó aterrorizar a la sociedad en su conjunto? ¿O era el exceso de violencia de unos exaltados políticos contra otros políticos?", se preguntó indignado Herrera.

"Claro, con esta miseria moral normal que ayer todos estos vieran en esta comparsa de la Ejecutiva para poner a parir a los compañeros que no podían defenderse, a todos los que han dicho alguna cosa, que son o viejas glorias o algunos que son seres mitológicos, barones del PSOE que, hombre, sacan un poco la cabeza pero luego la vuelven a meter en casa que aquí llueve, jarrea y a mí no me pilla. Tiene que salir Alfonso Guerra y todos los que.... Pero, miren, el no acuerdo con Bildu. Cariño, esto no es lo que parece", ha concluido el locutor.