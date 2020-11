"Tu sitio está en TV3, no en Sálvame": Jiménez Losantos se ensaña con Jorge Javier Vázquez, "el payaso de Micolor" Ecoteuve.es 17:32 - 11/11/2020 0 Comentarios

El veterano locutor llama "analfabeto" e "inquisidor rojo" al presentador de Telecinco

Federico Jiménez Losantos ha 'destrozado' a Jorge Javier Vázquez este miércoles en su programa de radio después de hacerse eco de la defensa que hizo el presentador de Telecinco sobre Pablo Iglesias, líder de Podemos y vicepresidente segundo del Gobierno.

"Ayer me leí unas declaraciones vomitivas de Jorge Javier Vázquez defendiendo a Pablo Iglesias, el hijo del FRAP, que dice que como se atreve la gente a llamarle el coletas", ha empezado diciendo. "Qué no habrá llamado él y todo su programa a le gente. Me acuerdo del pobre marido de la ex estrella porno disfrazado de pollito".

Lea también: Jorge Javier vuelve a desmitificar a La Veneno: "Ella no se consideraba transexual, no puede ser un referente"

Pero el rapapolvo de Losantos no quedó solo ahí. También ha reprochado que Jorge Javier haya dicho que es "intolerable" que haya "manifestaciones de gente reivindicando el franquismo". "Eso no ha sucedido nunca. Eso se lo ha inventado él, lo habrá leído en el blog de Irene Montero", ha dicho. "Mientes como un bellaco, eso es una fantasía comunista que tú como millonario comunista defiendes".

También ha criticado que el presentador de Telecinco dijese en verano que, mientras que esté él al frente de Sálvame, no iba a dar cancha a VOX: "Estás en el bloque de los hijos de ETA y no de las víctimas (...) Tú estarás allí mientras que Vasile quiera seguir ingresando dinero".

"No es un tío tonto, pero es que no falla: el comunismo te vuelve imbécil", ha subrayado. "Bueno es que tú te conviertes en un censor abyecto comunista. Tu sitio está en TV3, ya no está en Sálvame con ese pelo de Lucía Bosé".

Lea también: "¿Habla de Pablo Iglesias?": Herrera responde a la concejala de Podemos por sus palabras sobre los penes pequeños

Losantos 'machaca' Jorge Javier: "Ponte el pelo de rojo y así ya pareces el payaso de Micolor"

Losantos califica a Jorge Javier como "analfabeto" por "dar clases de política": "No sabes de lo que hablas y repites todos los mantras del rojerío progre millonario".

"Tu ya no haces un programa para toda España. Haces un programa dices para rojos y maricones pues entonces los que no son rojos y maricones en tu programa no pintan nada. Media España que no es roja y el 90% que no es maricón pues no caben en tu programa".

El periodista sigue enseñándose con Jorge Javier al preguntarse que si se cree que el programa es suyo. "Esto de tomarnos a todos por imbéciles y sentar cátedra de inquisidor rojo Ponte el pelo de rojo y así ya pareces el payaso de Micolor", concluye.

Lea también: Jorge Javier, sorprendido por el dinero que cobró Isabel Pantoja por das las Campanadas en Telecinco