Carlos Herrera acusa a los "antisistema" de los disturbios del fin de semana: "Chusma y basura"

"Son los mismos que gritan 'fuera fascistas', 'abajo el capital' o 'viva ETA"

Los altercados que se han producido durante todo el fin de semana en distintas ciudades españolas han centrado parte del editorial de Carlos Herrera en Cope. El locutor ha opinado sobre los violentos que han salido a la calle y tiene claro quiénes eran.

"Si quieren nos ponemos a decir que es gente que protesta por la caótica gestión del Gobierno.... si quieren nos ponemos muy progres y fantásticos y El País nos fichará para hacer editoriales. Pero la verdad no es esa. Estos son los mismos que gritan 'fuera fascistas', 'abajo el capital' 'viva Terra Lliure', 'viva ETA' o 'policía torturadora'. Estos son los 'Alfon', los Rodrigo Lanza, las Isa Serra y compañía, ha dicho Carlos Herrera en Cope.

"Si ahora mismo quiere salir Pablo Iglesias diciendo que son la gente de Vox, pues que salga porque esa mercancía la va a comprar alguien, pero estos son los que a Iglesias le emocionaban cuando se enfrentaban a la policía, le tiraban un ladrillo y le abrían la cabeza, los que iban con una mochila llena de un explosivos con tornillos para ver a cuántos hacían daño", ha continuado el locutor. "Los mismos que se han manifestado durante todos estos años".

"Son antisistema que se manifiestan igual cuando viene el G8"

"¿En Barcelona la gente de Vox saliendo por el barrio gótico diciendo 'Viva Terra Lliure'? No me hagan reír por favor. Son antisistema que se manifiestan igual cuando viene el G8 a Castellón -y si no viene el G8 a Castellón ellos se lo pierden- o cuando hay que rodear el Congreso o el parlamento andaluz contra el fascismo. Los antisistema. Puede que haya alguno que proteste por la gestión del Gobierno, pero me río yo de que todos esos sean así", ha dicho Herrera.

"Ahora, si queremos nos engañamos, es muy de esta sociedad nuestra y no digo ya del periodismo de esta sociedad. Engañarnos. Esa chusma no es la sociedad, esa no es la sociedad que sale a protestar porque la pandemia sea así o asá", ha continuado. "El Gobierno lo ha hecho mal, lo que ustedes quieran, pero esos no salen a protestar porque lo haya hecho mal. "Estos cojomantecas 2.0 son toda esta basura. Me río yo de ciertos editoriales".

