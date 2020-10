Juanma Castaño celebra con Paco González el Ondas a 'Tiempo de juego': "¿Supone el perdón definitivo?" Ecoteuve.es 11:35 - 29/10/2020 0 Comentarios

Los premios entregados por PRISA reconocen la labor del programa de COPE en la cuarentena

Juanma Castaño y Paco González celebraron con sus oyentes de la Cadena Cope el premio Ondas que ganó Tiempo de juego ex aequo con Carrusel deportivo por, a criterios del jurado, haber sido capaces, en ausencia de competiciones de "de reinventar la radio del fin de semana, sin menoscabo de su calidad habitual".

"Señoras y señores, hay que darle la enhorabuena a Paco González y al equipo de Tiempo de juego por el Ondas", dijo Castaño al presentar a su compañero en la tertulia de El partidazo. "Me lo merezco, pero yo solo, no el equipo que no ha hecho nada en realidad", bromeó el director del programa deportivo.

"No sé si te lo esperabas, no te lo esperabas, si supone esto el perdón definitivo", añadió Castaño en clara alusión a la histórica salida de todo el equipo de deportes hace diez años de la SER a la COPE. Hay que señalar que los Ondas los concede el grupo PRISA.

"Este premio es suyo [del equipo] y me alegro mucho por ellos", señaló González que recordó que estuvieron haciendo programas sin ninguna competición deportiva durante doce semanas, las que duró la cuarentena. "Tiempo de juego tuvo mucho mérito. Fue agotador", remató Castaño.

"Hoy el programa va rodado por todos los contenidos de la Champions que tenemos. El problema es hacer el programa cuando no hay nada y tienes que conquistar al oyente ocultándole que no ha pasado absolutamente nada y tratando de enmascarar una realidad que, a veces, es aburrida", remató el locutor de El partidazo.

