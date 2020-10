Herrera estalla contra el Gobierno por el estado de alarma: "¿Seis meses de impunidad sanchista? Es demasiado peligro" Ecoteuve.es 26/10/2020 - 10:50 0 Comentarios

El locutor de COPE explota contra el presidente del Gobierno por las nuevas medidas

Carlos Herrera ha explotado una mañana más contra Pedro Sánchez un día después de decretarse un nuevo estado de alarma en todo el país con el objetivo de hacer frente a la segunda ola del coronavirus. El locutor de COPE ha comenzado lamentando que el Gobierno haya evitado decir que se ha impuesto en España un "toque de queda".

"Saben ustedes que esta izquierda cuqui, esta cosa de toque de queda le suena mucho a Pinochet, para entendernos. Y la izquierda no toma medidas de carácter marcial. Son más guays que todo eso. Se inventan expresiones ortopédicas, eufemismos... No dicen desplome, dicen crecimiento negativo; no dicen restricciones, dicen nueva normalidad; y ahora en vez de toque de queda, restricciones nocturnas a la movilidad. Y el paro será desconexión de la vida productiva laboral. Y un gordo será persona con naturaleza física alternativa. Y así", arrancó enfadado el presentador en su monólogo.

Herrera ha continuando cargando contra el Gobierno por la mala situación sanitaria y económica en la que nos encontramos. "¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Hombre, primero por la colaboración inestimable de millones de españoles que han hecho de su capa un sayo y no han sabido o querido tener ni una brizna de civismo que, si quieren, sí en países asiáticos. Esto ha sido un gran experimento sociológico y del que muchos hemos salido retratados", ha opinado el periodista.

Herrera: "¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Sánchez es el máximo responsable"

En segundo término, el locutor de la emisora de los obispos ha culpado a Pedro Sánchez: "También hemos llegado hasta aquí gracias a la ineptitud de los que mandan, comenzando por el más inepto de todos, que es el que tiene más responsabilidad, el presidente del Gobierno. Un señor que se rió de la pandemia, que no solo llegó tarde, sino que contribuyó a la propagación del virus alentando manifestaciones y actos innecesarios", condenó en alusión a la celebración de las movilizaciones feministas del 8 de Marzo.

"Y luego decretó un estado de alarma de prisa y corriendo y tuvo la osadía luego en agosto, después, por cierto, de haber aprovechado esos tres meses para colar decretos leyes, ya saben ustedes, fuera de control, y que luego dio por derrotado el virus, vamos a divertirnos y yo me voy a la playa. Y que ahora vuelve a imponer un estado de alarma porque su modelo, ese que consiste en quitarse de en medio, provocar el batiburrillo autonómico, no solo no ha funcionado, sino que nos ha situado en el mayor nivel de contagios conocido hasta ahora. Si quieren ustedes conocer la montaña rusa de Pedro Sánchez, aquí lo tienen", ha señalado.

Herrera estalla contra Sánchez por el estado de alarma

Carlos Herrera concluye su monólogo acusando al líder socialista de decretar el estado de alarma para que durante seis meses "nadie le pregunte al Gobierno" y para "darle seis meses de libertad de movimiento a este individuo". "Eso es demasiado peligro. El estado de alarma, por definición constitucional, ha de ser breve y limitado, así que lo razonable, lo sensato, lo democrático, lo homologable es que cada quince días el Congreso le de permiso si tiene mayoría. Tiene a todos los Frankenstein encantados", afirma en alusión a los partidos que votaron a favor de la investidura del gobierno de coalición.

"De seis meses del tirón ni hablar. Lo que no puede permitirse España son seis meses de Pedro Sánchez legislando a capricho. Pedro Sánchez, Iglesias y el separatismo haciendo de su capa un sayo. No, no, no. ¿Seis meses de poderes extraordinarios y sin controles judiciales? No, no, no, muchas gracias. ¿Seis meses de impunidad sanchista? Ni de broma", ha sentenciado.