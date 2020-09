"No me queda claro": la pregunta de Carlos Alsina que puso en un aprieto a Pablo Casado Ecoteuve.es 14:57 - 28/09/2020 0 Comentarios

El periodista entrevista al líder del Partido Popular en 'Más de uno', en Onda Cero

Carlos Alsina ha entrevistado en la mañana de este lunes a Pablo Casado en Más de uno. El locutor de Onda Cero ha puesto en aprietos al líder del Partido Popular al preguntarle por si quiere que el Gobierno tome el control de la Comunidad de Madrid por la pandemia cuando hace unos meses se quejaron de lo contrario.

"Ustedes pasan de criticar a Sánchez porque toma tarde las decisiones en marzo, porque no se anticipa a lo que estaba por venir. Luego se quejan de que prorroga demasiado el estado de alarma", empezó diciendo. "Después, de que la desescalada no se haga de una manera homogénea. Cuando llega el mes de agosto le critican porque se ha ido de vacaciones y se ha desentendido de la epidemia".

Lea también: "El más tonto": Carlos Herrera arremete contra Sánchez por "arrinconar al Rey"

"Ahora le critican porque quiere tener demasiada presencia a la hora de tomar decisiones en la Comunidad de Madrid. Y al final, no me queda claro, si ustedes lo que desearían es que volviera el mando único y que fuera el ministro Illa el que decidiera lo que hay que hacer en cada municipio o si ustedes lo que desean es que el ministro Illa no se meta en donde no le llaman y, por tanto, no opine sobre lo que hay que hacer en Madrid", terminó Alsina.

Pablo Casado se limitó a responder lo siguiente: "Es que el relato que ha hecho usted es perfecto. De todo eso nos quejamos y nos seguimos quejando". "¿Se queja de que se desentienda y que entienda a la vez?", repreguntó Alsina a lo que el popular espetó: "Es que todo eso junto es como hay que verlo".