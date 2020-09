Carlos Herrera defiende las cargas policiales en Vallecas: "En el confinamiento estaban callados como putas" Ecoteuve.es 25/09/2020 - 12:48 0 Comentarios

El locutor de COPE carga de nuevo contra el Gobierno de Pedro Sánchez

Carlos Herrera se ha hecho eco de las polémicas cargas que tuvieron lugar este jueves en Vallecas, frente a la Asamblea de Madrid, durante las manifestaciones ciudadanas desatadas contra Isabel Díaz Ayuso por el confinamiento selectivo que ha hecho su Gobierno con los barrios más pobres de la Comunidad. Una actuación policial que contrasta con la que se llevó a cabo en Núñez de Balboa el pasado mes de mayo, en pleno estado de alarma.

Pues bien, Carlos Herrera se ha mostrado ahora crítico contra las protestas celebradas en Vallecas y ha cargado duramente contra sus asistentes: "Ayer unos cuantos radicales de extrema izquierda, demagogos, muy de la pancarta del Che Guevara que no tienen ni puta idea de quién fue el Che Guevara ni lo que hizo ni... Estos...", empezó destacando.

"Seguramente Pablo Iglesias se solidarizará con ellos porque la Policía cargó contra estos individuos que estaban agrediendo a los antidisturbios. Y estos son los mismos que cuando el Gobierno del PSOE y Podemos confinó a la ciudadanía entera, estos callados como putas. No dijeron ni palabra. Ahora sí, se medio confina algún barrio o se tiene controlado algún barrio y salen a protestar. Bueno, como las muñecas de Famosa, todos a la vez", comentó con ironía el periodista.

Herrera carga contra el Gobierno de Pedro Sánchez

Carlos Herrera continúa cargando en COPE contra el Gobierno de Pedro Sánchez y en esta ocasión, ha condenado la actuación del ejecutivo con el conflicto catalán. "Lo de Barcelona tiene que ver con las costuras del Estado de Derecho que este Gobierno está forzando hasta límites inopinados", comenta.

"Dábamos por hecho, cuando se constituyó este Gobierno de lamentables, que iba a tensar las cuerdas, iba a tensar la ropa, iba a hacer saltar costuras... Bueno, pero no tanto. No tenemos imaginación suficiente para prever cosas que, efectivamente, se están dando y que nosotros creíamos que eran escenarios que no iban a llegar por muy lamentables que fueran y por muy lamentable que fuera la proclama de iniciación de este Gobierno", sentencia enfadado.