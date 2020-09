"¿Alguna vez ha pensado que esto le viene grande?": la pregunta más incómoda de Alsina a Ayuso Ecoteuve.es 22/09/2020 - 12:15 0 Comentarios

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha sido entrevistada en Onda Cero

Isabel Díaz Ayuso ha sido entrevistada este martes por Carlos Alsina en Onda Cero. "Cerraremos más zonas de la Comunidad de Madrid, no sería coherente hacer otra cosa", ha dicho la presidenta del Gobierno regional.

Alsina ha apretado a Ayuso a raíz de la reunión con Sánchez, que llegó seis meses después del inicio de la pandemia y sin que se anunciaran grandes medidas más allá de la disposición a hablar.

"¿Alguna vez ha reflexionado sobre la situación en la que se encuentra y se ha dicho a sí misma: 'a mí todo esto me viene grande'?, ha preguntado Alsina.

"No es que me venga grande, sino que es una situación dificilísima que cualquier gobernante conoce bien y solo pienso en cómo solucionarlo", ha respondido Ayuso. "Lo que tengo que hacer es poner todos los recursos que tengo a mi alcance para que la situación acabe cuanto antes".

Alsina a Ayuso: "¿Presentaría la renuncia?"

Alsina también ha preguntado a Ayuso por su posible dimisión en caso de que no consiga frenar la pandemia. "Usted dice que el estado de alarma sería la muerte de la economía madrileña. Si llegara a producirse, ¿usted lo asumiría como el fracaso de su gestión y presentaría la renuncia?", ha querido saber el periodista.

"Yo no me planteo nada. Lo que tenemos que hacer es evitar que se cierre la actividad en Madrid porque somos imprescindibles. Hay que aprender a convivir con este brote. No puede ser todo o nada", ha dicho Ayuso.