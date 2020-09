Carlos Herrera da la cara por Ayuso: "Pedro Sánchez dejó el marrón a las autonomías" Ecoteuve.es 18/09/2020 - 11:30 0 Comentarios

El locutor de COPE carga duramente contra el presidente del Gobierno

Carlos Herrera ha utilizado una vez más los micrófonos de la Cadena COPE para cargar contra el ejecutivo de Pedro Sánchez. El locutor ha puesto en la diana al presidente tras el caos político y sanitario que se ha desatado durante estos últimos días en la Comunidad de Madrid por los rebrotes incontrolados del coronavirus.

El presentador de la emisora de los obispos asegura que "Madrid es el rompeolas de la pandemia porque es el núcleo de mayor población en España, porque tiene el principal aeropuerto, porque está en el centro de todas las comunicaciones". Una circunstancia que, según Herrera, algunos han utilizado para "poner a Madrid en el foco" y así "desgastar al Gobierno regional" del Partido Popular y Ciudadanos.

Carlos Herrera considera que "se ve venir de lejos la izquierda ébola, esa que montaba pollos al PP por un perro sacrificado y que con 53 mil muertos se ha callado como una puerta". El almeriense afirma que la izquierda "va a utilizar la segunda oleada de coronavirus o la segunda parte de la primera oleada para repetir su campaña en Madrid". Es entonces cuando el locutor asegura que "ya están corriendo mensajes de rodea la sede, lo de siempre, el pásalo, lo que ya conocemos, de manera que lo que no se consiga con votos se consiga con muertos".

"Pedro Sánchez dejó el marrón a las autonomías"

El presentador cree que decir que la del coronavirus es una pandemia 'de clase' es una "excusa que no puede ser más banal": "Decir que el covid se ceba en los barrios humildes porque allí hay más hacinamiento, más teletrabajo, más pobreza, más hambre, todo eso, por supuesto, es culpa del PP. Todo eso que no existió con Carmena, con esa desgracia de alcaldesa que han tenido los de Madrid durante cuatro años, vuelve a existir con Ayuso y con Almeida", afirma Herrera en un ataque a la que fuera líder de Ahora Madrid.

Carlos Herrera pone entonces en el objetivo al Gobierno central, al que acusa de maniobrar en su ayuda a la Comunidad de Madrid con el objetivo de sacar rédito político de la situación: "Y a esta situación llegamos gracias al actual modelo, que habría que recordar que es Pedro Sánchez anima a la gente a disfrutar del verano sin miedo y acto seguido se pone de perfil, que ahí es donde se diferencia de los demás. Y le deja el marrón a las 17 autonomías para que tomen 17 soluciones distintas para una pandemia", concluye.

La teoría de Herrera con Sánchez y Ayuso

Herrera se hace eco finalmente de la petición de ayuda que Ignacio Aguado dejó caer este jueves en su comparencia ante los medios. Según Herrera, "esta no es la primera vez que la Comunidad de Madrid pide ayuda a la Moncloa". "La presidenta Díaz Ayuso había pedido por carta una reunión a Sánchez, pero Sánchez estaba en Doñana o en las Marismillas o en la Mareta... Y cuando la situación empeorase darle a los gobiernos regionales su propia medicina", teoriza el locutor.

Herrera concluye su monólogo en COPE desvelando la supuesta estrategia que Sánchez y el PSOE tienen pensado para la imagen que va a quedar de su reunión con Ayuso. "Se ofrece a acudir él a la Puerta del Sol, que es una de las iniciativas de 'Redongebels'. 'No, no, vas tú a la Puerta del Sol, que no venga esta a verte. Vas tú'. ¿Por qué? Porque de esa manera escenifico que vengo a tomar la Puerta del Sol", señala.

"Tengo que venir yo aquí a arreglar las cosas. Yo soy el que... Enseñadme lo que tengáis aquí a ver cómo lo puedo arreglar'. El Sketch es muy fácil: entra Pedro en la Puerta del Sol y dice: ¡Pero Isabel, pero qué pasa, cómo se te ha desbordado esto! No te preocupes que ahora yo te ayudo aunque sea tu responsabilidad. El golpe de efecto... Y luego, además, esto ayuda mucho a los que están diciendo a ver si echamos a esta tipa de aquí", concluye.