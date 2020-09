"Embustero de tomo y lomo": Herrera estalla contra Sánchez por la cifra de fallecidos por el coronavirus Ecoteuve.es 14/09/2020 - 12:51 0 Comentarios

El periodista de COPE acusa al presidente del Gobierno de "oscurantismo"

Carlos Herrera ha disparado una mañana más contra el Gobierno de Pedro Sánchez. El presentador de COPE, que ha renovado su contrato por cinco años más con la emisora de los Obispos, ha acusado al ejecutivo de "oscurantismo" a la hora de informar sobre las cifras de fallecidos por la pandemia del coronavirus.

"Continúa la polémica por la cifra total de fallecidos. Ayer ABC ofrecía a los lectores un ejercicio de recopilación de datos que eleva a 53 mil el número de fallecidos por la covid en España", aseguró el periodista, haciendo referencia a un artículo del citado periódico en el que se atribuye íntegramente al coronavirus un exceso general de fallecidos en España notificado en las cifras del Instituto Nacional de Estadística.

Carlos Herrera da por buena la relación y atiza al equipo de Sánchez: "Una cantidad muy superior a los 29 mil que reconoce oficialmente el Gobierno, que por no saber, no sabe ni contar o no quiere ni contar. Según la información del periódico, desde que comenzaron los rebrotes el número de fallecidos en España supera ya las 6.300 personas", apunta el locutor, que recoge un dato que también ofrece el INE sobre las cifras generales de fallecimientos en nuestro país.

"Y el Gobierno, sin embargo, después de seis meses de pandemia no ha sido capaz de elaborar un modelo que refleje una cifra de fallecidos acorde a la realidad como han venido haciendo con todo y siempre. Si el que preside el Gobierno es un embustero de tomo y lomo es fácil pensar que esa cualidad va bajando los escalones y se refleja de alguna manera en la acción de los Ministerios", critica Herrera.

"Es una gestión oscurantista de la pandemia"

"En las tablas que facilita diariamente el Gobierno no existe una cifra de fallecidos diaria. Hay cifras concretas de ingresos hospitalarios, de ocupación de camas, UCI, de altas hospitalarias, pero el dato de fallecimientos que hay que deducir de la cifra global de fallecidos, compararla con la semana anterior, no existe, es decir, estamos ante una gestión de la pandemia oscurantista y un manejo de los datos que refleja que el Ministerio de Sanidad es un Ministerio destinado a no informar, sino a esconder la información", condena.

"A este Gobierno, a los que manejan los datos les viene muy bien aquella frase, aquella sentencia de Mark Twain que decía: 'Existen mentiras, malditas mentiras y estadísticas'. Bueno, pues las estadísticas de este Gobierno dicen que se registraron 29 mil fallecidos por la covid y la realidad es que han sido más de 53 mil", concluye el presentador.