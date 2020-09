Willy Bárcenas ficha como reportero de la nueva temporada de 'Yu: no te pierdas nada' con Ana Morgade Ecoteuve.es 11/09/2020 - 14:06 0 Comentarios

El programa que se emite en Europa FM también incorpora a Pantomina Full como copresentadores

Vuelve a Europa FM yu: No te pierdas nada de Vodafone Yu. Ana Morgade contará de manera permanente en la mesa con Pantomima Full, Alberto Casado y Rober Bodegas, que ejercerán de copresentadores. A ellos se une el fichaje de Willy Bárcena como nuevo reportero.

Errecé, El Cejas, Antón Lofer y Gakian también serán colaboradores del programa. Todos ellos cubrirán eventos, conciertos, photocalles, cócteles y hasta reuniones secretas. Un comando profesional y muy cualificado, que provocará situaciones tan inverosímiles como improvisadas situaciones que no te puedes perder.

Así, Willy Bárcenas y Errecé serán las sombras de los personajes del mundo de la música, mientras que El Cejas y Antón Lofer, entre otros, seguirán a los protagonistas de la actualidad. El universo gaming será el territorio por donde se mueva Maya Pixelskaya; y el del cine y series estará cubierto por Andrea Compton.

Y, como no podía ser de otra manera, en yu: No te pierdas nada de Vodafone Yu seguirán dando la nota los cómicos e influencers más relevantes del momento: Lorena Castell, Joaquín Reyes, Arkano, JJ Vaquero, Victoria Martín, Las Hormigas (Juan, Damián y Marron), Roi Méndez, Sandra Delaporte, Sr Fox, Andrea Compton y Maya Pixelskaya.

Yu: no te pierdas nada se emite de lunes a viernes, de 14.00 a 16.00 h. Y los fines de semana, de 14.00 a 16.00 h, 'yu: Afterhours', con el best of de la semana.