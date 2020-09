Pedro Cavadas destapa a Carlos Herrera la gran mentira de la vacuna contra el coronavirus Ecoteuve.es 10/09/2020 - 12:21 0 Comentarios

El cirujano apunta en la COPE en que se nos está vendiendo que ya es comercializable

Pedro Cavadas fue entrevistado este miércoles por Carlos Herrera. El prestigioso cirujano español rompió su silencio sobre la pandemia después del linchamiento que sufrió tras las declaraciones que hizo el 30 de enero en Espejo Público, donde alertó del peligro del nuevo coronavirus.

"Pero si en China, precisamente en China, que junto a otros países como digo no es la transparencia, reconocen un número de muertos y contagiados, no hace falta ser muy listos como para saber que es diez o cien veces más", dijo. "Cuando se construye un mega hospital en tres semanas es que no va en broma. Además, esas imágenes se muestran, es que, en vez de un hospital, están haciendo ocho".

Después de hablar sobre su último 'milagro' en la mesa de operaciones, Herrera le preguntó por la vacuna tras el parón del estudio de la Universidad de Oxford. "¿Usted que la vacuna es el único camino para vencer, por ejemplo, a un virus como el coronavirus?". "Cuando la haya sí", respondió tajante Cavadas. "Parece que la habrá en algún momento, lo que pasa es que microorganismo y vacuna eficaz no son dos conceptos que necesariamente vayan unidos separados por un pequeño periodo de investigación".

Cavadas recordó que hay patógenos contra los que, "después de trillones de dólares de investigación y décadas de esfuerzos, no hay vacuna eficaz", como por ejemplo el SIDA: "Más pasta que se gastó y se gasta con VIH... Es un bicho que no se deja vacunar".

Cavadas: "Algunos dicen que el fin de semana estaremos todos vacunados y no es real"

"¿Qué el COVID se deje vacunar?", se preguntó el médico para decir a continuación muy irónico: "Es posible que sí. No sé para cuándo quieren empezar a vacunar a la gente, para el fin de semana creo que estábamos, depende de a quién escuches el fin de semana estamos ya todos vacunados".

"Eso obviamente no es real porque nos estamos saltando el pequeño, el leve paso de realmente la fase tres de ensayo clínico que es la importante. O sea, se está vendiendo que una medicación que está empezando la fase tres, que es la buena... estamos vendiéndolo como que ya es comerciable", criticó.

"No oiga no, estamos empezando. Al cabo de año y medio o dos los estadísticos sacarán las conclusiones de si la vacuna es útil o no lo es o si es comercializable no lo es. Pero nos estamos saltando ese pequeño paso", remató. Luego, Herrera opinó así: "Tenemos que tener claro que la vacuna no es menos eficaz que ayer y más que mañana. Poner plazos a la ciencia genera ansiedad".

Hay que aclarar que aunque los principales gobiernos de Europa (entre ellos el español) anunciaron que las primeras dosis podrían estar listas para finales de 2020, la OMS rebajó las expectativas alegando que la vacuna no estará disponible masivamente antes de 2022.

