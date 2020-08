RNE pone patas arriba sus tardes: Julia Varela, Marc Sala y Oriol Nolis saltan a la radio Ecoteuve.es 27/08/2020 - 14:30 0 Comentarios

La emisora pública renueva sus tardes apostando por rostros televisivos

Íñigo Alfonso, Pepa Fernández y Ana Sterling continúan en la franja de las mañanas

RNE ha presentado este miércoles su nueva temporada, que dará comienzo el lunes 31 de agosto con una apuesta "por la excelencia informativa y cultural y el orgullo como radio de servicio público" y bajo el lema RNE. Somos tu radio. La emisora pública revoluciona las tardes con la incorporación de rostros televisivos como lo son Julia Varela, Marc Sala y Oriol Nolis.

Julia Varela se pone al frente de Tarde lo que tarde, de lunes a viernes de 15.00 a 18.00 horas, un nuevo espacio de actualidad y entretenimiento para las tardes de RNE. El programa seguirá el hilo de las noticias de un modo desenfadado. Al relato de los temas que preocupan al ciudadano, se sumará humor y cultura para oyentes de todas las edades.

Un equipo joven, pero con una amplia trayectoria en RTVE dará forma a este espacio donde colaborarán algunas caras familiares de la cadena (como Almudena Ariza o Virginia Díaz) y otras voces conocidas del panorama social y cultural, como la periodista Marta Nebot, el guitarrista de Vetusta Morla Juanma Latorre, el escritor Luis Alberto de Cuenca, el filólogo Alfonso Levy, el periodista científico Luis Quevedo, el actor Alex O'Doherty, el periodista económico Vicente Varo, el matrimonio youtuber Los Prieto Flores y las humoristas Elsa Ruiz, Sil de Castro y Virginia Riezu.

A las 18.00 horas tomará el testigo el informativo cultural El ojo crítico, que comienza su nueva temporada con Laura Barrachina al frente. El veterano espacio mostrará cómo es la cultura en el siglo XXI y hablará con sus más relevantes creadores, incorporará nuevas secciones y a colaboradores como Gerardo Vilches para la crítica de cómics o al escritor y divulgador Miguel Ángel Delgado para demostrar que la ciencia es parte de las Humanidades. Mery Cuesta, historiadora y comisaria de exposiciones, pondrá una mirada crítica y chispeante al mundo del arte.

Marc Sala, del Canal 24 Horas al informativo nocturno de RNE

Las novedades en las tardes de RNE se completan con la incorporación de Marc Sala al informativo 24 horas, de 20.00 a 23.30 horas, de lunes a viernes. En sus más de tres horas, resumirá y analizará la actualidad de la jornada y dará las claves del día siguiente.

Tendrá una primera hora marcada por los grandes asuntos del día y por la presencia de los corresponsales de RNE, con quienes mantendrá a mesa de redacción diaria. Tras la información deportiva, tiempo para el análisis con entrevistas a los protagonistas y especialistas de los asuntos de mayor interés.

Marc Sala cerrará el día viajando "al otro lado de la luna" para buscar esa otra perspectiva que ofrece la información. Los lunes con los datos de Paco Camas, los martes la investigación de Pedro Águeda, la economía de Rosa Sánchez y los movimientos sociales de Oriol Nolis.

RNE renueva su parrilla matinal

La oferta matinal se mantiene respecto a la pasada temporada, con Íñigo Alfonso al frente de la información en Las mañanas de RNE (de 06.00 a 10.00 horas), y Pepa Fernández, quien se hace cargo por segunda temporada de la franja de contenidos culturales y sociales en De pe a pa de 10.00 a 13.00 horas. Ana Sterling continúa al frente de 14 horas, de 13.00 a 15.00 horas.

De 19.00 a 20.00 horas, tercera temporada de Por 3 razones, con Mamen Asencio. Una temporada más continúa Gente despierta, con Alfredo Menéndez, a las 23.30 horas.

RNE: la parrilla de los fines de semana

Carles Mesa sigue por segunda temporada en No es un día cualquiera, sábados y domingos de 8.30 a 13.00 horas. De 13.00 a 13.30, José Antonio García, Ciudadano García, hará un programa en torno a la gastronomía junto al cocinero Sergio Fernández y al nutricionista Aitor Sánchez: Esto me suena... en la cocina. Además, en la madrugada del lunes, de 02.00 a 03.00 horas, Ciudadano García estrenará un programa de relatos y cuentos: Esto me cuentan.

En la madrugada de los sábados, Jorge Iglesias se pone al frente de Una noche en el laberinto (de 02.00 a 03.00 h) y en las de los domingos, vuelve el programa señero de la ciencia en la radio pública: A hombros de gigantes, de Manuel Seara, entre las 04.00 y las 05.00 horas.

La actualidad informativa de los fines de semana continúa con Carlos Núñez y Ana Marta Ersoch.