Brutal repaso de Carlos Herrera a Pedro Sánchez: "España está desatendida con un Gobierno de gandules" Ecoteuve.es 12:13 - 25/08/2020 0 Comentarios

El locutor vuelve a COPE para entrevista a Cayetana Álvarez de Toledo

Carlos Herrera ha vuelto de vacaciones para entrevistar a Cayetana Álvarez de Toledo en la COPE tras su cese como portavoz del PP en el Congreso de los Diputados. Antes, el locutor, uno de los mayores azotes de Pedro Sánchez durante la crisis sanitaria, ha vuelto fuerte atacando la inacción del Gobierno durante estas últimas semanas en su habitual monólogo.

El veterano periodista ha afirmado en su monólogo inicial que aquellos que vuelvan a las ciudades se van a encontrar "con la situación seguramente tan complicada o más" porque "la situación del coronavirus en España está totalmente descontrolada".

Después de repasar los datos de contagios y fallecidos en los últimos días y diseccionar el preocupante panorama en nuestro país, Herrera ha empezado a 'repartir' contra el Ejecutivo. "Irse de vacaciones y jalear el relajo colectivo es inaceptable, que es lo que ha hecho este Gobierno de gandules".

Herrera salva del escarnio a Margarita Robles, que "es la que se queda siempre para torear con lo que haya que torear". "España está desatendida con un Gobierno en perpetúa vacación: 21 días. Desatendidos legislativamente, sanitariamente y no digamos en el ámbito de la Educación", ha apuntado en los micrófonos de la Cadena COPE.

En su opinión, Herrera dice que el Gobierno es "responsable" porque "la Ley de Salud Pública del 4 de octubre de 2011, la Ley General de Sanidad del 25 de abril de 1986 deja muy claro quién tiene la máxima responsabilidad en situaciones de pandemia: es la administración central y punto".

Carlos Herrera: "Estamos al borde de la catástrofe, pero todo el mundo está moreno"

El locutor ha terminado centrando su crítica hacia Pedro Sánchez, que en palabras de Herrera no se ha preocupado en buscar soluciones y dejar así la papeleta a las comunidades autónomas. "Ahora eso sí, para volver y decir 'es que no se os puede dejar solos, es que me voy a La Mareta, a Lanzarote, o me voy a Doñana, y madre mía como me liáis esto".

"Estamos al borde de la catástrofe. Eso sí todo el mundo muy moreno, Pedro Sánchez ya ni te cuento, pero al borde de la catástrofe", ha rematado.

