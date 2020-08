"¿Qué han hecho estos cuatro meses?": Aimar Bretos deja en evidencia al Gobierno de Ayuso en su gestión del coronavirus Ecoteuve.es 11/08/2020 - 13:04 0 Comentarios

El vapuleo dialéctico del locutor de la Cadena Ser que se ha vuelto viral

Aimar Bretos ha logrado este lunes, en poco menos de diez minutos, dejar en evidencia la gestión que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha hecho de la pandemia del coronavirus en la Comunidad de Madrid. El periodista de la Cadena SER ha dado un repaso al ejecutivo regional narrando uno a uno los pasos que han dado (o que no han dado) hasta la privatización de urgencia en la contratación de rastreadores que intenten frenar el preocupante aumento de contagios en el territorio.

"El Gobierno de Ayuso ha decidido privatizar el servicio de rastreadores porque aseguran que ahora no da tiempo a formar a los especialistas de la Administración Pública. Durante las primeras semanas de la pandemia, el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid criticó la gestión única del Gobierno central. Con el avance de la desescalada, todos los expertos advirtieron de la contratación de rastreadores y Sanidad terminó frenando a Madrid ante la prisa que tenían por conseguir la reapertura de negocios", ha empezado recordando el periodista en su editorial en Hora 25.

Para lograr el cambio de fase, el Gobierno realizó una serie de promesas que, tal y como ha informado Bretos, no se han cumplido: "Madrid aseguraba en sus informes que firmarían a los especialistas rápidamente y cuando recuperó la gestión total de las competencias sanitarias perdió la prisa por contratar a los rastreadores prometidos", explicó antes de rememorar cómo a finales de julio, ante el previsible aumento de contagios, la Comunidad de Madrid desveló que tenían 400 rastreadores (frente a los 1.000 que aconsejaban los expertos para poder abarcar a toda la población).

El repaso viral de Aimar Bretos al Gobierno de Ayuso

La cosa no quedó ahí y, ante la falta de especialistas para realizar el rastreo de personas que habían dado positivo en coronavirus, Ayuso optó por "buscar voluntarios recién licenciados y sin pagar ni un euro". Bretos ha atizado al ejecutivo del PP y Ciudadanos recordándoles que "existe una ley en la Comunidad de Madrid de 2015 que asegura que el voluntariado no llevará a cabo funciones de la Administración pública, ni asumirán el ejercicio de funciones públicas". "A pesar de ello, la Comunidad de Madrid trató de conseguirlos", criticó.

Después de esta búsqueda de voluntarios que trabajaran gratis, se produjo el choque entre el Consejero de Sanidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, con Fernando Simón. "Mientras en España el 50% de contagios son asintomáticos, en Madrid su tasa era del 7%, esto no es porque haya menos, sino porque se rastrea menos", señaló Aimar Bretos antes de recuperar la advertencia lanzada por el el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias.

"Tal dato aparecía un informe oficial del Gobierno de Ayuso. Fernando Simón mostró su preocupación por ello. Escudero salió indignadísimo y aseguraba que el 60% es asintomático. Y el Ejecutivo regional decidió solucionar la contradicción borrando el párrafo en el que ponía el dato del 7%", aseguró el periodista en un corta pega que 'cazó' la emisora del Grupo Prisa.

Aimar Bretos: "¿Qué han hecho estos cuatro meses?"

Finalmente, este lunes saltaba la noticia de que la Comunidad de Madrid había decidido privatizar el servicio": "Madrid pagará 194.000 euros públicos a cambio de 22 rastreadores, 2 médicos y 20 auxiliares de enfermería, bajo el procedimiento de urgencia", ha destacado.

Ayuso ha justificado la decisión alegando que no han tenido tiempo para formar a los especialistas d ela Administración Pública, un problema que solucionarían con un equipo, supuestamente ya formado, fichado a través de esa contratación privada. "Sin embargo, hemos visto en una página de empleo que la empresa publicó una oferta en la que demandaba sanitarios para rastrear a los contagiados", informó Bretos.

"Dejando a un lado la controversia de la privatización, ¿cómo puede un gobierno autonómico reconocer que ya no le da tiempo a formar a sus rastreadores? ¿Pero y qué han hecho hasta ahora? ¿Qué han hecho estos cuatro meses? ¿Cómo justifican que ya no hay tiempo para la formación de rastreadores ahora cuando hay 4.100 contagios nuevos a la semana?", se preguntaba antes de señalar que hace dos meses que el Colegio de Médicos de Madrid ofreció al Gobierno una lista con 1.800 sanitarios que podrían trabajar como rastreadores."La Comunidad de Madrid todavía no ha accedido al listado que se le remitió", desveló.