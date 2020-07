Alsina presiona a Pedro Sánchez a hablar del 'Caso Dina': "Tiene un criterio caprichoso para valorar casos judiciales" Ecoteuve.es 9/07/2020 - 17:41 0 Comentarios

El locutor de Onda Cero critica el doble rasero del presidente del Gobierno

Carlos Alsina ha atizado una mañana más al Gobierno de España desde los micrófonos de Onda Cero. El locutor de Atresmedia ha cargado esta vez contra Pedro Sánchez por su "caprichoso criterio" a la hora de entrar a valorar o no las investigaciones judiciales. Todo ello, después de que el presidente no se mojara con el Caso Dina en la entrevista que concedió a Antonio García Ferreras en Al Rojo Vivo.

Este miércoles, el líder socialista aseguró que las informaciones que están saliendo a la luz sobre la donación de 65 millones que el rey Juan Carlos I hizo a Corinna Larsen le parecían "inquietantes" y "perturbadoras", lo que ha provocado las mofas del periodista. "Estas son las dos palabras que alguien, en la Moncloa, dedicó un rato a escoger para que fuera ésas las que utilizara el presidente del gobierno al opinar sobre lo que se ha publicado estos días de la investigación judicial que, en Suiza, afecta al emérito", ha empezado diciendo.

"Una frase estudiada, diseñada, para bendecir al rey de ahora, Felipe, y sentenciar al rey de antes, Juan Carlos. El presidente del gobierno agradece a don Felipe que haya repudiado a su padre (agradecer es una forma de juzgar, y aprobar, al actual jefe del Estado) y da por amortizado a don Juan Carlos, no vaya a parecer que el PSOE, a diferencia de su socio de gobierno morado, siente la tentación de salvar la cara del emérito", ha señalado.

Carlos Alsina hace entonces varias "observaciones": "La primera, el caprichoso criterio que tiene el presidente para valorar, o no, investigaciones judiciales. Hace una semana le estaba explicando a Ferreras, cuando le preguntó por Dina, que él sobre causas judiciales no hablaba. Más abierta que la cuestión judicial del rey en Suiza no hay ninguna. Pero el criterio, como se ve, también en esto es voluble", lamenta el presentador.

Carlos Alsina carga contra Pedro Sánchez

Es entonces cuando Alsina critica a Pedro Sánchez de fingir en su reacción, ya que asegura que en Moncloa conocían estos resultados desde 2018. "Es más, hace un año y medio el rey Felipe informó al gobierno de que unos abogados británicos que trabajan para Corinna le habían informado de que era beneficiario de la Fundación Ludum con vistas a abrir una negociación, entiéndase, el precio para mantener ese dato fuera del radar público", ha explicado.

Finalmente, Alsina condena que Sánchez siga sin pronunciarse sobre el Caso Dina, investigación que se ha terminado volviendo en contra de su vicepresidente segundo: "Todo lo que dice Sánchez es que él no ha actuado nunca como su segundo. Pero elude valorar la doctrina pablista sobre la naturalización del insulto en la vida pública. En ausencia del presidente, se ocuparon de sugerirle al líder morado que esté a la altura de lo que se espera del gobierno de España dos ministras: Robles y Calvo", declara.

"En todo caso, y ahora que se han animado algunos (o algunas) colegas de gabinete a hablar en público sobre los últimos acontecimientos, falta que den el paso de valorar el comportamiento de un hombre de treinta y muchos que en 2016 se guardó abudantísimo material íntimo y personal -según la descripción que de la tarjeta han hecho quienes accedieron a ella, incluido Iglesias- de una mujer de veinticinco años a la que ocultó que tenía ese material, y evitó devolvérselo de inmediato, alegando que lo hacía por el bien de ella. Para evitarle presión. No fuera a resultarle perturbador", concluye irónico.