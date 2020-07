Alsina acusa a Iglesias de "fingir": "Ahora el poderoso es él y usa su fuerza contra periodistas" Ecoteuve.es 8/07/2020 - 12:00 0 Comentarios

El locutor de Onda Cero carga contra el líder de Podemos tras señalar a Vicente Vallés

Carlos Alsina ha utilizado una mañana más su monólogo en Onda Cero para cargar contra Pablo Iglesias días después de las críticas que tanto él como Pablo Echenique lanzaron públicamente contra su compañero Vicente Vallés. El locutor de Atresmedia se ha unido al presentador de Antena 3 Noticias, que este martes lamentaba en directo que el líder de Podemos recopilara en Moncloa los insultos que han lanzado contra él en redes sociales.

En su comparecencia ante los medios, el vicepresidente del Gobierno condenó que a Vallés le hayan dicho "de todo": "Le han dicho que es como Javier Negre con traje y un telediario, le han llamado 'cloaquín' y yo no me puedo identificar con eso, no me gusta. Creo que lo digo siendo alguien que sabe lo que es que le insulten en las redes y le digan de todo", lamentó el político, que, por otro lado, señaló que hay que "naturalizar que en una democracia avanzada, cualquiera que tenga una presencia pública está sometido tanto a la crítica como al insulto". Además, recordó que el Derecho ofrece instrumentos a todo el mundo "cuando las cosas se salen de madre".

Un día después, Carlos Alsina ha estallado contra Pablo Iglesias por "disfrutar del escenario que proporciona la rueda de prensa del consejo de ministros para dar el mismo mítin que ya había dado en Euskadi y en Galicia, pero con tres ministros socialistas como si fueran siluetas de cartón, allí plantadas para que al mitinero no se le viera solo". El periodista acusa a Iglesias de "fingir que no comparte lo que se ha dicho de un periodista sólo para ponerle voz a las descalificaciones en la sala de prensa de la Moncloa".

Alsina: "Iglesias ahora es el poderoso y usa su fuerza contra los periodistas"

"Esto de 'a Vicente Vallés le han llamado de todo, déjenme que repase algunas de las cosas que le han llamado, y con las que por supuesto no me identifico'. De primero de impudicia. A saber qué entiende el vicepresidente por 'naturalizar el insulto'. Que el periodista puede ser objeto de crítica no va a venir a descubrirlo ahora el vicepresidente segundo. Faltaría más que no pudieran (o pudiéramos) ser criticados. Ha sido toda la vida así, no se equivoque este hombre joven de cuarenta y pico años. Sabemos que estamos expuestos a que un partido político emplee los recursos de que dispone para organizar campañas de denigración, somos todos mayores", ha continuado diciendo.

Carlos Alsina ha concluido su speech atizando a Iglesias por ser "el poderoso gobernante que quiere naturalizar el insulto". "Iglesias hoy es el poder. El activista que soñaba con asaltar los cielos ya alcanzó su cielo particular: tiene cargo de vicepresidente, sueldo de vicepresidente, aforamiento de vicepresidente, coche oficial de vicepresidente y poder de vicepresidente. Ya no es un profesor de universidad que hace tertulias en televisión y predica que el miedo tiene que cambiar de bando, sufrido líder emergente perseguido por la casta. Iglesias ya está en la sexta temporada de sí mismo. Ahora el poderoso es él. Y el que usa su posición de fuerza política para reproducir en la Moncloa campañas contra periodistas", ha concluido.