"Me das tanta pereza": Herrera llama "charlatán" a Pablo Iglesias por su "forma de hacer fascismo"

El locutor de Cope, contra el vicepresidente por atacar a la prensa desde Moncloa

Carlos Herrera ha vuelto a estallar contra Pablo Iglesias, que estos días está en el centro de la polémica por los ataques que Podemos está lanzando contra la prensa, especialmente contra Vicente Vallés.

A Herrera le ha molestado, sobre todo, que el vicepresidente del Gobierno usara La Moncloa para decir que "hay que naturalizar" los insultos contra la prensa. Además, aprovechó para reproducir algunos que había recibido Vicente Vallés en Twitter.

"Ayer desde la sala de la sala de prensa de Moncloa. No en la calle o en un mitin. Pablo Iglesias, al que me resisto por ahora a calificar, pide naturalizar el insulto para los periodistas. Dice que es legítimo insultarnos en democracia. Es lo que hacen: estos tienen una serie de Trolls en redes sociales insultando, ejerciendo el fascismo a su manera", ha dicho Herrera en Cope.

"Lo que hizo ayer Iglesias desde la tribuna del poder es una forma de fascismo"

"Lo que hizo ayer Iglesias desde la tribuna del poder es una forma de fascismo. Aprovechar una rueda de prensa oficial para defenderse del caso de la tarjeta de Dina Bousselham con una estrategia de confrontación contra la prensa es una forma de fascismo", ha insistido Herrera, que ha criticado los insultos que la prensa recibe desde que "han entrado en juego las hordas de toda esta basura".

"Criticar sí. Intimidar no. Y, desde luego, no patrocinar el insulto. No desde una vicepresidenta del Gobierno acompañado por unos ministros que estaban callados como puertas", ha repasado Herrera. "Lo que no se puede es calificar de extrema derecha a quien te critica. Porque tu basura ideológica de Podemos define que la libertad de expresión es un derecho colectivo que debe pasar por la bendición estatal. Sobre todo si el Estado son ellos", ha dicho.

"Este es el que decía que los medios privados no deberían existir porque son una amenaza para el sistema democrático", ha recordado Herrera. "A ver si esta mañana tengo tiempo, charlatán, y puedo explicarte los fundamentos elementales de la democracia y de la libertad de expresión. Debes saber que dentro de cuatro años puede que no estés ahí, pero nosotros sí seguiremos aquí. No te preocupes de que te lo explicaré hasta con dibujos porque me das tanta pereza".

