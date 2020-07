Alsina estalla contra la "jauría" de Podemos que ataca a Vallés: "La brigada morada gusta de distorsionarlo todo" Ecoteuve.es 6/07/2020 - 10:05 0 Comentarios

"No les cabe en la cabeza que alguien informe", dice el periodista de Onda Cero

Carlos Alsina se ha unido al aluvión de apoyos que ha recibido Vicente Vallés tras los ataques de Podemos por los comentarios que ha hecho en Antena 3 Noticias sobre el 'caso Dina'.

"Vallés es un profesional riguroso, solvente, independiente y respetado. Vallés ya era periodista cuando Pablo Iglesias aun no tenía coleta y lo seguirá siendo cuando a este gobierno le haya sucedido el siguiente y al siguiente el siguiente, y al siguiente el siguiente", ha dicho el locutor de Onda Cero, del grupo Atresmedia. "Vallés ha visto pasar ya tantos ministros, tantos vicepresidentes y tantos líderes de la oposición que sabe que los políticos pasan; los periodistas íntegros permanecen".

"Abandone, por tanto, la jauría la esperanza de silenciar a Vallés. Lleva en esto tiempo suficiente para saber cómo funcionan estas campañitas", ha comentado en su programa.

"Ni Echenique ni ninguno de los integrantes del séquito morado ha podido desmentirle a Vallés una sola palabra de lo que dijo el viernes sobre el caso Dina. Ni el viernes, ni todos los días anteriores. Pregunta para el portavoz parlamentario del gobierno, portavoz tuitero: ¿Dijo acaso Vicente algo que no sea cierto? Si todo lo que contó es lo que tiene dicho el juez en sus autos y lo que el propio vicepresidente segundo declaró a Radio Nacional el viernes. Es Iglesias quien ha contado que recibió fotos íntimas que no eran suyas y decidió quedárselas en lugar de devolvérselas a su propietaria", ha continuado Carlos Alsina.

"La brigada morada gusta de distorsionarlo todo"

"A Iglesias -y su ruidoso séquito- lo que le irrita es que los medios nos ocupemos de esta causa judicial ahora. No le incomodó que lo hiciéramos el día que él declaró como perjudicado", ha comentado sobre el giro que ha dado el 'caso Dina' en los juzgados. "La brigada morada gusta de distorsionarlo todo para acabar siempre en lo mismo: cualquier cosa que les incomode es la prueba de que hay una operación en marcha contra ellos."

"Vicente Vallés no está en ninguna operación. Su ejercicio honrado del periodismo consiste, precisamente, en que no busca beneficiar a unos y perjudicar a otros. No tiene la calculadora de consecuencias políticas en la cabeza para decidir de qué habla porque nunca ha pretendido ni poner gobiernos ni quitarlos", ha proseguido el periodista.

"Al séquito lo que le pasa es que no les cabe en la cabeza que alguien informe y analice lo que sucede sin más intención que la de hacer su trabajo. Para ellos siempre tiene que haber una razón bastarda, una obsesión, una animadversón, una conjura. ¿Por qué? Porque así es como funcionan ellos. Ellos no dan nunca una información, dan propaganda. No opinan basándose en los datos, opinan basándose en sus intereses, sus cálculos y sus campañas, campañitas, de denigración de quien les incomoda", ha dicho Alsina. "En la cabeza de un fanático sólo hay dos tipos de periodistas: los que le resultan útiles y los que estorban".