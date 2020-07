"En Podemos todo es un culebrón": las preguntas sin respuesta de Alsina sobre el 'Caso Dina' Ecoteuve.es 2/07/2020 - 12:59 0 Comentarios

El locutor de Onda Cero atiza a la formación liderada por Pablo Iglesias

Carlos Alsina ha vuelto a poner un día más el foco de sus críticas en Podemos. Si este miércoles el locutor de Onda Cero tiraba de ironía para cargar contra Pablo Iglesias por su "ley del silencio" en el Caso Dina, el periodista ha dedicado el monólogo de este jueves a atizar a Pablo Echenique por las preguntas sin respuestas en este asunto.

"La colección de casos Villarejo. Espionaje industrial, policía patriótica, injurias al director del CNI, negocios varios. Viene una temporada de juicios apasionante. Y lo de Dina, claro. La peripecia de la tarjeta de memoria y la concertación de estrategias, presunta, entre un fiscal y la abogada de Podemos (a la que, a su vez, acusó de su defenestración otro abogado de Podemos, Calvente, al que echaron cuando investigada irregularidades internas alegando que había acosado a esta otra abogada). En Podemos todo es un culebrón", ha empezado diciendo Alsina.

Acto seguido, el presentador ha señalado que Pablo Echenique ha decidido seguir la estrategia de "su jefe Igleisas". "Hablar, habla. Pero responder, no responde", destacó antes de dar paso a un corte en el que el portavoz de Podemos decidía evitar en rueda de prensa una cuestión referida al asunto de la tarjeta de Dina Bousselham: "Que sobre asuntos sub júdice no se pronuncia, dice. Esto sí que es nuevo. Lleva toda la vida pronunciándose sobre asuntos sub júdice. Bien es verdad que cuando salpican a sus adversarios políticos, cuando es a los propios pone por delante la reserva", lamentó con sorna el locutor.

Las preguntas sin respuesta de Alsina

Finalmente, Alsina se dispuso a recopilar todas las preguntas que están en el aire en este extraño caso. "Es interesante saber qué hizo el director operativo de la policía con el pen drive. Una pregunta para la que pide respuesta el portavoz parlamentario de Iglesias porque él no puede darla. Lo que ocurre es que hay otras preguntas a las que sí puede responder él, que son precisamente las que ayer se le hicieron", criticó antes de enumerarlas.

"Qué hizo el comisario Pino con el pendrive no puede saberlo Iglesias. Pero qué hizo Iglesias no con el pendrive, sino con la tarjeta original sí que puede contarlo porque si alguien lo sabe es él. Qué hizo con la tarjeta, si intentó deteriorarla, si fue él quien la inutilizó. Si sabiendo que procedía de un robo advirtió de ello a Antonio Asensio. Si sabiendo que la tarjeta era de Dina hay alguna razón para que no se la entregara de inmediato a su dueña. En fin, todas las preguntas que hemos repasado aquí cada mañana y que Echenique no tiene que esperar a que ningún medio se lo cuente: sólo tiene que preguntarle a su jefe, a ver si hay suerte", ha concluido.