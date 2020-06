"Gran noticia si fuera verdad": Alsina descarga toda su ironía sobre Pedro Sánchez Ecoteuve.es 17/06/2020 - 11:32 0 Comentarios

El locutor de Onda Cero, implacable en un durísimo 'chorreo' en su editorial

Si por algo se caracteriza Carlos Alsina es por su ironía. En sus entrevistas y, sobre todo, en los análisis que hace en los editoriales del programa Más de uno, de Onda Cero. Buena muestra de ello es el comentario que ha hecho este miércoles para analizar la actualidad que rodea al Gobierno de Pedro Sánchez en un día que estará marcado por la nueva encuesta del CIS.

"Otro día de gloria para Sánchez porque a mediodía actúa Tezanos. Oe, oe, oe. Y si somos los mejores bueno y qué", ha canturreado Alsina ante el "chute mensual de autoestima gubernamental" del presidente.

"La España ilusionada se pregunta qué le habrá preguntado esta vez el CIS a los ciudadanos. Quizá... '¿no es más cierto que nuestro gobierno ejemplar se anticipó como nadie al coronavirus y que lo patriótico es dejar de ponerle peros a su extraordinaria labor y aprobarle los presupuestos del Estado digan lo que digan los números?' '¿Cree usted que debe dimitir Rajoy?' O mejor: '¿no cree usted que es intolerable que aún no haya dimitido?", ha comentado Alsina sobre un CIS que siempre recibe críticas.

"Hay una enorme expectación social ante el barómetro de hoy. Porque si las tendencias se mantienen, el porcentaje de españoles que opina que estamos mejor que nunca (mejor que queremos) superará el cien por cien de los encuestados", ha analizado Alsina con un fino toque de mofa. "Desde que empezó la epidemia y se paró la economía, la sensación de bienestar no deja de mejorar entre los españoles. Tezanos, entiéndalo, se limita a constatarlo. La verdadera preocupación de los encuestados son los bulos de Vox y el racismo en Atlanta".

Alsina: "Qué gran noticia si fuera verdad. Pero no lo es"

A continuación, Alsina ha repasado la última intervención de Pedro Sánchez en el Senado, donde anunció una comisión para encarar el futuro y no para analizar lo que ha pasado, como lamenta el locutor.

"En este nuevo día de gloria, Sánchez se ha puesto el casco azul y ha tendido la mano a la oposición para auditar toda la gestión de la epidemia. El gobierno quiere saber qué falló, qué se hizo mal, para aprender de lo ocurrido y no volver a caer en los mismos errores. Qué gran noticia si fuera verdad. Pero no lo es", ha comenzado.

"Una comisión de evaluación mixta Congreso Senado para hablar de las cosas que tenemos que aprender. Lástima que, en esto, el presidente no sea creíble. Ni siquiera sabemos cuántos fallecidos llevamos por el coronavirus (el dato lleva congelado hace más de dos semanas) como para saber qué fue lo que falló en enero y en febrero. Estamos haciendo camisetas del doctor Simón, como para ponernos a evaluar en serio el trabajo (y los medios) del Centro de Alertas Sanitarias. Si funcionó en su tarea de alertar o se dejó contagiar por el mantra aquel de que el peligro no era el virus sino el miedo", ha proseguido.

"No es creíble la voluntad de Sánchez por auditar de verdad el funcionamiento de las administraciones. Cuando has dedicado la mitad de tus homilías semanales a la autocomplacencia, a ponerte nota (alta) a ti mismo, a presumir de que actuaste antes y mejor que los demás gobiernos, a predicar al mismo tiempo que en enero ya estabas preparándote y que nadie pudo verlo venir hasta el 11 de marzo, cuando ya has sentenciado, en fin, que salimos más fuertes poco queda por evaluar porque ya te lo has evaluado todo tú a ti mismo", ha espetado el locutor.