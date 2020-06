"Que confíen en ti, te anima a continuar": la respuesta de Pepe Domingo Castaño que suena a renovación en COPE Ecoteuve.es 14:32 - 11/06/2020 0 Comentarios

El veterano locutor de 'Tiempo de juego' fue entrevistado por Brotons en Radio Marca Asturias

"No me dejan retirarme. Paco González se pone a llorar y de rodillas", dice

El equipo de Deportes renovó 5 años en febrero, pero Pepe no lo confirmó aun

El ¡hola, hola! de Pepe Domingo Castaño sonó con mayor fuerza que nunca este miércoles en Tiempo de juego por la vuelta del fútbol profesional en España con el Rayo-Albacete. Minutos antes, el veterano locutor de COPE fue entrevistado en Radio Marca Asturias por José Joaquín Brotons, donde dejó varios titulares.

"Me da mucha alegría porque hace 15 días no podía ni hablar y ahora estoy hablando contigo", saludó a Pepe a su 'colega' de profesión. El discurso del encargado de dar vida a la publicidad en el programa futbolero sonó a que continuará, al menos, un año más formando parte del equipo de Paco González, Manolo Lama y compañía.

"No me dejan retirarme. Yo se lo digo a Paco y él se pone a llorar, se pone de rodillas, apela a mi Santiaguiño de Galicia y a la Virgen de Covagonda", dijo en un primer momento. "Yo tengo un corazón muy grande y no puedo decirle que no ni a Paco ni a los oyentes ni a todo este equipo maravilloso de Tiempo de juego. Voy a terminar con bastón".

Castaño, que en octubre cumplirá 78 años, aseguró que estará en el "80-90%" de los días de este tramo final de la temporada en Tiempo de juego, después de estar enfermo de COVID-19: "Me quedé sin fuerzas, estaba destrozado físicamente. Cuando volví a hacer 30 minutos en la cinta canté victoria aunque la voz la tenía hecha un asco".

A punto de finalizar la charla, Broti fue más directo: "¿Vuelves la temporada que viene otra vez?". "Me lo preguntas hace un mes y te diría que no. Estaba hecho un asco y una mierda, cansado, agotado, sin voz. Y ahora, de pronto, llego a la radio y me entero de que vamos a tener el doble de publicidad que antes del coronavirus", respondió Castaño.

"Que confíen en ti y en este equipo, te anima a continuar y a no dejarlos solos. Tenemos más de 20 clientes, que era nuestro objetivo. Es una maravilla". Fue a mediados de febrero cuando el equipo de deportes de COPE hizo oficial la renovación de su contrato por cinco años más en la emisora, a excepción de Pepe Domingo que, en su caso, renueva año a año. Por entonces, no lo confirmó.

Pepe Domingo Castaño: "Es un error muy grande lo de admitir gente en los estadios"

En otro orden de cosas, el de Padrón opinó sobre la posibilidad de que a finales de junio vuelva el público a los estadios, cuando en un principio esto se había contemplado para 2021: "Me parece una equivocación muy grande lo de admitir gente en los estadios. Creo que esto se preparó para que fuese sin gente y debería mantenerse hasta el final, por lo que pueda pasar. De pronto, hemos abierto la mano de tal manera que lo que era una prohibición antes por miedo a un rebrote ahora se ha convertido en una libertad total. Estamos jugando demasiado con el peligro".

"¿Por qué tenemos que llevar mascarilla por la calle si luego permiten ir 30.000 personas a un estadio? Me parece una gilipollez. Quite usted las mascarillas, quite usted la distancia corporal porque, aunque queramos que no, la gente se va a juntar", prosiguió indignado Pepe. "No entiendo esa prisa que tiene Tebas de que todo vuelva a la vieja normalidad. Me parece demasiado arriesgado".

Castaño tiene claro que si el fútbol ha vuelto ha sido por el dinero. "No hubiera vuelto seguro porque se han roto todas las normas para cambiar de fase determinadas comunidades para procurar y conseguir que los futbolistas pudieran entrenar juntos. Se ha dinamitado", aseveró a Brotons pidiendo también que en el caso de que se dé luz verde a la vuelta de espectadores en los campos, se haga en "igualdad de condiciones".