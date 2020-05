Herrera: "Iglesias provocará, acariciando la idea de que el enfrentamiento llegue a la calle" Ecoteuve.es 10:33 - 29/05/2020 0 Comentarios

El locutor arremete contra el vicepresidente tras su polémica intervención en el Congreso

Carlos Herrera ha arremetido desde su programa en Cope contra Pablo Iglesias tras el lío que el vicepresidente del Gobierno protagonizó en la Comisión de Reconstrucción en el Congreso de los Diputados cuando dijo que Vox "parece que quiere dar un golpe de Estado". Luego añadió: "Voy a ser todavía más preciso. Yo creo que a ustedes les gustaría dar un golpe de Estado, pero que no se atreven".

Para Carlos Herrera, Iglesias "tiene una pauta de comportamiento claramente bolivariana, de esas que Chávez estaría muy orgulloso de él; y además es usted de los que acusa a los demás de lo que usted pretende hacer, que eso también lo hizo Chávez, ir acusando de golpista a todo el mundo y luego dio él el golpe".

Según el locutor, el vicepresidente segundo del Gobierno lleva a cabo la "práctica del calamar": "soltar la tinta para que no se hable de las cosas realmente importantes, que era el cierre de Nissan ayer. Que hace dos días fue la tunda que le dieron al ministro Marlaska en el Parlamento", recordó sobre la polémica destitución del coronel Pérez de los Cobos.

"Pablo Iglesias sabe mucho del golpismo, porque conoce muy bien a todas esas zahurda de matones de chulánganos de la que ha salido y así se presenta en una Comisión de Reconstrucción, que van es una broma llamarle a eso Comisión de Reconstrucción, presidida por el inexplicable Patxi Lópezy a mover el barro de la bronca, acusar al señor Espinosa de los Monteros de golpista, claro Espinoa de los Monteros se levanta y dice vamos a ver que este señor me ha llamado golpista y con esa facundia boba Patxi López dice no lo ha dicho así, que parece, que parece... y el otro se levanta y se va. A mí lo que me extraña es que no se fueran los demás con él pero bueno, esto es ", relata Carlos Herrera.

"Iglesias y sus 12 enanitos mentales como Echenique"

El locutor considera que Iglesias quiso "impedir que se debata en sereno las salidas a esta crisis" y ensalza a Nadia Calviño y la visión que la ministra de Economía ofreció el mismo día en la misma comisión. A Nadia Calviño "nadie le echa cuenta, se echa cuenta al 'cierre usted al salir", se queja Herrera. "Claro, provocará todo lo que pueda, acariciando además la idea de que el enfrentamiento llegue a la calle, que llegue el odio y el rencor".

La crítica de Herrera continúa y arremete contra el equipo de Iglesias. "El problema no es que exista un Pablo Iglesias con sus 12 enanitos mentales como este Echenique que opina que el cierre de Nissan nos da soberanía industrial, o la Montero esta de 'sola y borracha quiero llegar a casa' todos estos que rodean a este tipo. El gran problema es que está en el Gobierno de un presidente que en su peor momento, el peor momento de España en décadas, no es capaz ni de echarle de llamarle al orden y ponerle en su sitio ni nada parecido no, no; empieza a comprar su peligrosa agenda que es una agenda anclada en abril de 1931 y en eso estamos".