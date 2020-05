"Alguien debería decirle que no somos gilipollas": Pepe Domingo Castaño 'atiza' a Pedro Sánchez Ecoteuve.es 12:01 - 19/05/2020 0 Comentarios

El locutor se recupera tras pasar unos días muy duros infectado por coronavirus

Pepe Domingo Castaño ha pasado unos días realmente malos infectado por coronavirus. "Creí que no lo contaba", confiesa el locutor de Cope, que al fin está recuperado y puede relatar su experiencia.

"De pronto, te vienes abajo, te entra por el cuerpo una sensación de que te vas, de que se acaba todo", explica el animador radiofónico. Pepe Domingo añade que no tuvo mucha fiebre ni problemas pulmonares, pero la situación que padeció fue dura. "Yo no me encontré tan mal como me encontré esos cinco días nunca en mi vida", dice en El Mundo.

Lea también: Demoledora respuesta de Alsina a Simancas por culpar al PP de la alta mortalidad por coronavirus

El locutor hace una valoración del comportamiento de la ciudadanía durante esta pandemia. "No creo que la sociedad sea culpable de nada", comenta. "Lo que sí tenemos que reprocharnos es haber elegido a unos gobernantes que no han sabido estar a la altura", afirma. "Nos han mentido. Eso es imperdonable".

Iglesias "aprovecha todo en su beneficio" y "aún no sacó del todo la patita"

Pepe Domingo Castaño repasa el trabajo de algunos de ellos. "Simón empezó mintiendo -o le obligaron a mentir-; luego mejoró algo su gestión. Pablo Iglesias sigue siendo el que mejor lo aprovecha todo en su beneficio, lo bueno, lo malo y lo peor. Y aún no sacó del todo la patita", dice.

Lea también: "Un Gobierno serio no tendría personajes como Garzón"

"El ministro Illa, cuando habla, parece que está pidiendo perdón. Lo de Carmen Calvo es un punto y aparte bastante fuerte, con manta incluida. Y Pedro Sánchez creo que ha batido el récord mundial de la mentira. Lo del 'Saturday Night Sánchez' no hay por dónde cogerlo. Es la sublimación del 'pregúntame lo que quieras y te responderé lo que me dé la gana'. Alguien debería decirle que los españoles (y las españolas, faltaría más) no somos gilipollas", espeta.