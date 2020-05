"Tenemos una mierda de políticos": tremendo enfado de Pepe Domingo Castaño por sus "mentiras" Ecoteuve.es 14/05/2020 - 12:19 0 Comentarios

El locutor de COPE se mostró muy crítico tanto con el Gobierno como con la oposición

Pepe Domingo Castaño sigue recuperándose del COVID-19 en su casa a la espera de que pueda volver al estudio de la Cadena COPE una vez que el fútbol se reinicie. El veterano locutor pasó este miércoles por los micrófonos de El partidazo de Juanma Castaño para aclarar cómo se encuentra de salud.

"Físicamente estoy muy bien, en plena escalada. Estoy con ganas de trabajar y de vivir", afirmó Pepe Domingo especificando que el "bicho" le había dejado tocada la garganta al tener una inflamación en las cuerdas vocales: "No acabo de tener el tono que quiero tener, voy mejorando, pero me falta ese puntín para ser el que yo quiero ser".

Pepe Domingo, a la espera de dar negativo en el test, espera volver antes del inicio de LaLiga para "ir calentando": "Yo por mi me iba mañana". También recordó el calvario que vivió con el coronavirus: "Te quedas sin fuerzas, la cabeza te explota, no duermes porque crees que te vas, no puedes dormir, no puedes comer, no tienes ganas ni de levantarte. Cuando llegas a ese punto, dices 'esto se acaba".

Pepe Domingo Castaño explota contra las "mentiras" de los políticos

Después, Pepe Domingo hizo una dura crítica a los políticos: "Tengo ganas de brindar por la vida, por la radio, por la gente buena y por esta mierda de políticos que tenemos". El encargado de las cuñas publicitarias de Tiempo de juego especificó que se dirigía a los dirigentes "de todos lados, de un lado y de otro".

"Es una vergüenza las mentiras que nos están intentando vender los políticos tanto del Gobierno como de la oposición. No nos merecemos esto, estoy muy quemado", declaró para rematar sobre los que se saltan el confinamiento: "Los que son idiotas lo serán toda la vida", remató. [Escuche la intervención completa de Pepe Domingo Castaño en El partidazo de COPE]