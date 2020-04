Durísimo ataque de Javier Cárdenas contra Pablo Iglesias: "Ha conseguido atontar a sus propios votantes" Ecoteuve.es 15:39 - 27/04/2020 0 Comentarios

Critica al Gobierno "por hacer negocio con los muertos": "Son los cocheros de Drácula"

Javier Cárdenas ha mantenido un tono muy crítico hacia el Gobierno por su gestión de la crisis sanitaria las últimas semanas. Pero en los últimos días, el locutor ha endurecido su discurso hasta el punto de pedir "cárcel" a los miembros del Ejecutivo.

Este lunes, Cárdenas ha centrado su crítica en Pablo Iglesias, después de las imágenes del vicepresidente del Gobierno en un supermercado, sin mascarilla -no es obligatorio, solo recomendable por su Gobierno- y con un guardaespaldas.

"Me parece impresionante la imagen de este fin de semana de Pablo Iglesias comprando en un supermercado, sin mascarillas ni guantes y con el guardaespaldas con la pistola, que se le veía perfectamente, como diciendo: 'cuidadito que llevo aquí la pistola", ha criticado Cárdenas.

"Un tío que ha vendido una cosa y que vive como una estrella de Hollywood. Un tío que animaba a pegar a la policía y que ahora tiene una garita de la Guardia Civil Gen la puerta de su mansión, porque es una mansión; que se mueve con un guardaespaldas con pistola cuando va al súper; y que está e menos de medio metro de la cajera sin mascarillas y guantes. La imagen de él con guardaespaldas con pistola... Si esto pasa con otros políticos, él nos animaría a salir a la calle", ha proseguido el locutor de Europa FM.

"Ha conseguido atontar a sus propios votantes, esos que van de antisistema y que le han votado. Es de coña", ha continuado el presentador. "La que se nos viene encima, porque este tío se cree el dueño del país. Es así. Si no, tú no vas así por la vida, te cortas un poquito. Me hace mucha gracia porque iba a los debates de TVE en taxi para hacer ver que es del pueblo, pero luego te mueves con guardaespaldas con pistola", ha recordado. "Es de coña cómo se agilipolla la gente en este país".

El jueves pasado, Cárdenas también atizó con fuerza al Gobierno por los contratos para adquirir material sanitario durante la pandemia del coronavirus.

"Hay cuatro listos que hacen negocio de una forma que se merecerían la cárcel. Ellos y quienes le dan la pasta", empezó afirmando Cárdenas para después comentar que el Ministerio de Sanidad hubiera adjudicado un contrato por 4,2 millones de euros a una empresa sin trabajadores para comprar material sanitario.

"Según el Registro Mercantil, la dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, un organismo que depende del Ministerio, otorgó el pasado viernes a la empresa malagueña Value&Bro un contrato por este importe para el suministro de reactivos hisopos", dijo. "Esto se lo adjudican a una empresa que tiene unas pérdidas de 318 euros y que el año pasado facturó 3.000 euros".

Cárdenas criticó que se adjudicara el contrato "a una gestoría en lugar de dárselo a una empresa habitual que trabaja con sanitarios". "¿Se lo das a una empresa que a lo que se dedica es hacer nuestra declaración del IVA y de la Renta?, ¿le das 4,2 millones a una empresa que no tiene trabajadores? Es muy fuerte", continuó.

"Es una auténtica vergüenza que se estén dando contratos a empresas que no son del sector mientras tú te estás jugando la puñetera vida para ir a trabajar. Es que es muy bestia", dijo.

"Estamos agilipollados, en lugar de decir 'gobierno, dimisión"

"Es una salvajada cómo se está haciendo negocio con la muerte de tu madre, de tu padre, de tu hermano, de tu tía...", siguió su discurso, cada vez más encendido. "No entiendo cómo a las ocho de la tarde, como dicen tantos sanitarios, que el primer minuto nos lo dedique pero no entendemos que la gente no esté diciendo 'gobierno, dimisión".

"¿El Gobierno qué hace? Pagar a una empresa para que les creen 40.000 perfiles falsos para dar me gusta al Ministerio de Sanidad", dijo. "Y estamos parados y agilipollados en lugar de gritar alto y claro 'gobierno dimisión'. Esto es una vergüenza. Son los cocheros de Drácula, amigos".

"Nunca pude imaginar un país tan atontado y tan agilipollado con lo que no están haciendo. Que permitas que en redes sociales haya dos empresas afines al Gobierno que decidan si tú puedes enviar ese mensaje. No un bulo, un mensaje que tú escribas (...) Que permitas que el Gobierno pueda leer tus mensajes de WhatsApp como si fueras un terrorista".

"Ministrillo de mierda" (...) "No sé de dónde has salido, desgraciado"

"Reaccionemos, coño", pidió a sus oyentes de Levántate y Cárdenas. "Nos están atontando con el tema de 'no es el momento de criticar'. Será el momento cuando a mí me pase por los huevos, no cuando tú lo decidas, ministrillo de mierda, que lo único que has hecho ha sido estar mintiendo (...) ¿Tú me vas a decir a mí, que no has empatado con nadie y que no sé de dónde has salido, desgraciado, si puedo o no alzar la voz?".

Instantes después, Cárdenas remató: "¿No habrá nadie, ni un solo político, que diga 'si yo llego a la Presidencia, a estos los meto en la cárcel por aprovecharse de los muertos y de la ruina de España?".