El calvario de Pepe Domingo Castaño: "Nunca me he encontrado tan mal, creía que se acababa todo"

El locutor vuelve a 'Tiempo de juego' después de dos semanas enfermo, posiblemente por COVID-19

Pepe Domingo Castaño regresó este domingo a la radio (entró por teléfono) después de dos semanas ausente. El veterano locutor de Tiempo de juego cree que ha tenido coronavirus o "el bicho", como lo definió él: "He estado dos semanas muy mal, no comía, no dormía... Tenía la sensación de estar fuera del mundo".

El calvario de Castaño comenzó hace dos semanas cuando empezó a tener fiebre y por lo que decidió llamar al teléfono de emergencia ante su preocupación de haberse contagiado de COVID-19. Pero, siguiendo el protocolo, le dijeron que se quedara en casa si no aparecían más síntomas.

"Solo tuve fiebre ese día y tampoco he tenido más tos de la que ya tengo habitualmente. Lo peor era el cansancio. No tenía ganas de nada, ni de mover un brazo", explicó el locutor. "Perdí la voz, estuve con un dolor de cabeza brutal, sin comer cuatro días...Han sido dos semanas, pero sobre todo cinco días en los que tenía la sensación de estar fuera del mundo".

Pepe Domingo Castaño está casi recuperado y afirmó que solo tendrá que descansar unos días más para volver al trabajo en plenas condiciones: "Me falta recuperar la voz, que todavía no la tengo como me gustaría, pero ya estoy bien". Como no podía ser de otra manera, al gallego no le faltó el cariño de su inseparable Paco González: "Ni te imaginas que lo que te echaba de menos".