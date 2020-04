José Ramón de la Morena se alía con Castaño: "Es el momento de entendernos, ojalá los políticos también lo hagan" Marco Almodóvar 8:53 - 15/04/2020 0 Comentarios

Un maldito virus ha hecho que José Ramón de la Morena y Juanma Castaño dejen a un lado su rivalidad en las noches para ponerse al frente de un programa conjunto bautizado como El Partidazo en El transistor, que se emitirá este miércoles (23.30) tanto en Onda Cero como en Cope, de forma simultánea.

"La iniciativa fue de Rafa Nadal y de Pau Gasol", dice el locutor, en conversación con ECOTEUVE.ES. "Hace unos 15 días nos llamó Benito [director de comunicación del tenista] y tanto a Juanma como a mí nos pareció una idea fantástica". El programa, que contará además con Íker Casillas, Fernando Alonso, Carolina Marín y quizás Marc Márquez, se realiza en favor de la campaña Cruz Roja responde.

"Cuando hay una desgracia así, el ser humano siempre saca lo mejor. Es el momento de entendernos y ojalá lo hagan los políticos", analiza De la Morena, que lamenta la situación que durante esta pandemia viven los mayores, "una generación que ha levantado el país: "El fin de sus días lo van a vivir con miedo constante a la muerte en soledad".

El partidazo en el transistor hará de alguna forma historia en la radio. ¿Lo siente así?

No lo sé. Intentaremos hacer un programa que merezca la pena el rato de sueño de la gente. Son momentos que nos une a todos el mismo miedo de enfermar y morir y la misma ilusión por salir de esto. El dolor, la enfermedad e, incluso, la muerte nos iguala a todos. Al igual que los deportistas quieren agradecer a sus aficionados, a los que les han mantenido en el podio durante tanto tiempo, nosotros queremos agradecer a nuestros oyentes el haber estado todas las noches escuchando la radio del deporte.

En antena afirmó que aceptó "enseguida" la propuesta. ¿Cree que este especial solidario podría marcar el camino a que por fin se unifiquen las fuerzas contra la pandemia?

La peor pandemia siempre somos nosotros mismos, en el virus de la maldad que algunas veces lleva el ser humano y cuando hay una desgracia de estas siempre sale lo mejor. Digamos que los anticuerpos se defienden, sacan lo mejor contra lo peor que nos invade y, posiblemente, este sea un momento de dar un paso de entendernos. Ojalá los políticos se quisieran entender también así. Ojalá los empresarios quisieran entenderse así y ojalá los obreros nos entendiéramos todos así.

¿Cómo está siendo trabajar con Juanma Castaño?

Pues bien. Cómodo, fácil, divertido y alegre. Muy bien. Han sido cuatro o cinco videoconferencias, no han sido más, no es decir que estemos codo con codo como puedo estar con Bustillo. Hemos trabajado en la distancia, pero también ha servido para recordar buenos momentos.

El programa propiciará un reencuentro con los que fueron sus compañeros en los deportes de la SER.

Sí, el reencuentro será hoy. Esta noche hablaré con Paco [González], Lama y Guasch después de bastante tiempo, pero no porque no nos hablemos. Es como a los actores, que los cambian de película. Yo he rodado en un sitio y en otro.

Por cierto, ¿por qué El larguero no participa?

No tengo ni idea.

¿Cómo es su vida durante la cuarentena?

Yo me subo al coche, vengo a la radio, me meto en una sala para preparar el programa y me veo con Bustillo a diez metros y a Edu Pidal a otros diez. Me vuelvo a meter en el despacho para trabajar, salgo al estudio, me subo de nuevo al coche, llego a mi casa a las tres de la mañana y empieza otro día. Es una sensación depresiva y de soledad que solo la comparto con mi mujer, nada más.

Hace un mes acudió de invitado a El hormiguero y charló sobre el coronavirus. ¿Se imaginaba por entonces que semanas más tarde estaríamos todos encerrados en casa?

Para nada. Pablo Motos me acojonó y se ve que tenía mejor información que yo, no pensé que iba a llegar donde ha llegado. Sobre todo me da mucha pena y mucha decepción por nuestra generación porque hemos aparcado a nuestros mayores en esos aparcamientos que los llaman residencias: mejor o peor, con más o menos lujos y comodidades, pero donde no les podemos proteger contra la soledad. En una de esas residencias está mi madre, donde tengo entendido que han muerto 40 personas.

¿Se encuentra bien? ¿Está en contacto con ella, no?

Sí, sí. Todos los días tengo un parte. La información que me dan es buena, pero para otros es mala y quizás un día también pueda ser mala para mí. Ha sido una generación que ha sufrido la guerra, la posguerra, la dictadura, hicieron una transición ejemplar y joder, cuando podían vivir las ventajas de una sociedad que, más o menos, es más cómoda, resulta que el fin de sus días lo van a vivir con miedo constante a la muerte en soledad.

¿Cree que la crisis sanitaria se está gestionando de manera correcta?

Yo creo que cada uno lo hace lo mejor que sabe. El problema es que a lo mejor no sé si saben hacerlo mejor. En cualquier caso, los responsables no son los políticos sino nosotros que somos los que hemos elegido a los políticos que están.

¿Acabará el fútbol profesional la temporada?

Cada día que pasa tengo más dudas, pero entiendo que la mejor solución es terminar la competición, por lo menos la española, para que no haya equipos que se queden sin ascender y, sobre todo, para que el descenso sea para el que lo pierda en el campo.

Por último, ¿piensa que los futbolistas han estado a la altura ante las circunstancias?

Unos mejor que otros. Ha habido de todo, desde gestos de mucha generosidad y otros a los que se han visto que han arrastrado mucho los pies, que lo han hecho porque no se han atrevido a decir que no. Me quedo con los buenos ejemplos.