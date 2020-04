Carlos Alsina 'atiza' a Pedro Sánchez y Adriana Lastra: "La lucha contra los bulos empieza por uno mismo" Ecoteuve.es 10/04/2020 - 14:11 0 Comentarios

El locutor de Onda Cero critica las intervenciones del presidente en el COngreso

Carlos Alsina ha utilizado el editorial de este viernes en Más de uno, su programa de en Onda Cero, para criticar a Pedro Sánchez y Adriana Lastra por sus intervenciones en la sesión de este jueves en el Congreso en la que el Gobierno buscaba apoyos para alargar el estado de alarma hasta el 26 de mayo y aprobar nuevas medidas económicas que hagan frente a la crisis desatada por el coronavirus.

El locutor ha llamado al presidente "Churchill de marca blanca" y ha condenado que haya llamado a la unidad a todos los partidos para luego "enviar a su delegada a sabotearla". "La alta política debe de ser tan compleja, tan sofisticada, tan para mentes brillantes y jugadores de ajedrez muy experimentados, que a los que no movemos un alfil en todo el año los movimientos tácticos se nos escapan. Yo, por ejemplo, no consigo entender que quiera pactar contigo el programa de reconstrucción de un país (palabras mayores) y te ponga como un trapo", empieza diciendo Alsina en alusión al Partido Popular.

"La alta política de inspiración suarista consiste en que tú, que gobiernas, ofreces pactar el tratamiento que necesita España; tus socios parlamentarios te responden haciéndole la peineta y al partido que no te ha dicho que no, y que representa al veinte por ciento de los ciudadanos, le arreas hasta en el carné de identidad pensando, digo yo, que cuanto más le zarandees más sólida será la unidad ésa que estás buscando. Definitivamente, no estoy preparado para gobernantes con tanta altura de miras. Es tan alta que se me escapa", prosigue.

Alsina reconoce que el PP y Ciudadanos, como el PNV o ERC, también son responsables de la crisis, puesto que gobiernan en algunas comunidades autónomas muy afectadas por el coronavirus. Sin embargo, el periodista condena que Sánchez le haya reprochado a Pablo Casado "que intente sembrar el odio, aprovecharse de las víctimas y tirar piedras sobre el personal sanitario". "Eso es incurrir justo en lo que presumes de rechazar: la política de arrabal, el navajeo, el mira cómo te la devuelvo y cómo me aplauden los míos cuando te ataco", ha lamentado.

Alsina, contra los datos ofrecidos por Sánchez y Lastra

Carlos Alsina recrimina además que Lastra y Sánchez hayan utilizado datos erróneos para intentar defenderse: "Sigo pensando que la lucha contra los bulos empieza por uno mismo", critica. "No es verdad que el estudio éste de Oxford (qué devoción sentimos por las universidades extranjeras) sitúe a España con la nota más alta de los países occidentales. Francia tiene 95, como Italia, como Austria, como Ucrania. Cien sobre cien saca Nueva Zelanda, Eslovenia, Croacia. Mali", explica el presentador de Atresmedia.

"No es verdad, por más que lo diga Lastra, que aquí se tomaran medidas antes que en ningún otro país de Occidente", continúa alegando que "en Bélgica fueron tres días, en Austria, no pasó ni un día. En Grecia, tampoco. Se suspendieron los eventos antes del primer fallecido. Como en Hungría, y en Polonia. Y en Portugal, que es más de nuestro entorno inmediato que el Reino Unido. La lucha contra los bulos empieza por una misma", insistió.

"No sé si tiene algún sentido esto de andar presumiendo de haber tomado medidas duras antes que nadie. Porque, de ser verdad, aún sería más difícil de explicar lo que nos ha pasado. Si actuamos antes que nadie, ¿por qué tenemos más muertos que nadie?", se pregunta Alsina, que olvida, eso sí, que Italia y Estados Unidos superan a España en número de fallecidos. "Si actuamos antes que el resto de Occidente, ¿por qué tenemos más contagiados que Italia, habiendo tenido una semana y media de aviso y con una población inferior a la suya?", plantea el locutor, que obvia también destacar que España ha logrado casi el doble de pacientes recuperados que Italia.