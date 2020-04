Carlos Herrera: "El Barça dejó de interesarme cuando se puso al servicio de una idea política y social" Ecoteuve.es 9/04/2020 - 16:31 0 Comentarios

El locutor de COPE habló en Radio Marca sobre su pasado como aficionado culé

Carlos Herrera ha sorprendido durante estos días de cuarentena al realizar su programa en la COPE llevando camisetas de equipos de fútbol. De ahí a que el locutor explicara en una entrevista en El marcador de Radio Marca por qué lo hace.

"Todo nació porque me puse la del Betis. Me hice una foto y la gente me dijo que me pusiera la de sus equipos. Y dije, pues voy a sacar del armario todas las camisetas que tengo. Tengo algunas. Después de ponerme la del Aspe, Zaragoza, Racing, Cádiz, muchos equipos me han enviado la suya para ponérmela", explicó. "Todos los días me llegan dos o tres camisetas, que me voy a ir poniendo religiosamente".

Lea también: EGM | Carlos Herrera sube con fuerza y recorta la ventaja de Àngels Barceló en la SER

Pero Carlos Herrera también habló de su pasado como aficionado culé, aunque bien es sabido que su corazón es bético. "El Betis es una pasión familiar". "Yo me crié en Barcelona y mi padre también era del Barça. Yo me eduqué en el Nou Camp del principio de los 70", empezó explicando.

Pero, ¿por qué dejó de simpatizar con el Barcelona? "El problema está en que cuando un club se pone al servicio de una idea política y social ese club a mí ese club deja de interesarme porque no me representa", declaró. "Dejé de ponerme la camiseta del Barça. Les deseo mucha suerte, yo no quiero que pierdan ni les deseo el mal".