Paco González rinde homenaje a Radomir Antic en COPE: "Se nos ha ido un amigo, era el mejor"

El mundo del fútbol se tiñó de luto este lunes con la triste noticia del fallecimiento de Radomir Antic, el entrenador que conquistó el histórico Doblete para el Atleti. Leyenda de los banquillos del fútbol español, el serbio fue durante los últimos 25 años comentarista en la radio, tanto en Carrusel Deportivo como en Tiempo de juego.

"Tremendamente golpeados", sus compañeros le homenajearon en El partidazo de Juanma Castaño, que aclaró que Antic no murió por coronavirus, sino por una pancreatitis: "Estaba enfermo desde la pasada Nochevieja y el día 1 de enero fue ingresado en Marbella", aclaró. "Se nos ha ido un amigo".

A continuación, entró en antena Paco González, director de Tiempo de juego. "Se ha ido el mejor", dijo rotundo. "No hay nadie como él para representar la pasión por el fútbol y por la familia. Es el tío que más sabe de fútbol, de todos los que he conocido".

González también recordó una anécdota con su "amigo" en el Mundial de Francia 98, cuando puso en su coche el himno de España "a todo trapo". Manolo Lama, en su caso, reveló que Antic decía a todo que "sí" y ensalzó su espíritu de "equipo": "Era el salvador de los periodistas cuando estábamos agobiados".

Muchos han sido los compañeros de la prensa deportiva de este país quiénes han tenido unas palabras en memoria del único que entrenó a Real Madrid, Atlético de Madrid y FC Barcelona. ECOTEUVE.ES ha hecho alguna recopilación de mensajes.

