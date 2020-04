Bill Gates advirtió a Rafa Nadal del coronavirus en febrero: la confesión de su tío Toni en 'El transistor' Ecoteuve.es 14:55 - 3/04/2020 0 Comentarios

El extrenador del tenista español fue entrevistado por José Ramón de la Morena en Onda Cero

José Ramón de la Morena charló esta semana en El transistor con Toni Nadal, tío y exentrenador de Rafa Nadal, después de que se hiciese oficial la cancelación del torneo de tenis de Wimbledon por el coronavirus, algo que no sucedía desde la Segunda Guerra Mundial.

"Hay gente que ya sabía que podía pasar algo", empezó afirmando Toni en el programa de Onda Cero haciendo alusión a que Bill Gates le dijo a Rafa que la crisis del coronavirus se podía extender a todo el mundo.

"Mi sobrino me contó que Bill Gates le advirtió de la posibilidad: 'Yo no sé si vamos a viajar en marzo', le dijo. 'No sé si la vida será igual", contó en antena. "Supongo que, por su conocimiento del tema y sus contactos, supiese las cosas. A mí me sorprende que desde el aparato gubernamental esta información no la tuvieran".

Toni Nadal hizo referencia al partido benéfico que disputó su sobrino junto al cofundador de Microsoft el 7 de febrero en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, y en el que también estuvieron Roger Federer y el presentador local Trevor Noah.

Bill Gates avisó a Rafa Nadal del coronavirus en febrero

"Le dijo a Rafa que lo que estaba pasando en China se iba a complicar", continuó diciendo después de que De la Morena recordara las proféticas palabras de Bill Gates en 2015. "Ha habido un desconocimiento por parte de todo el aparato político de muchos países".

"Me molesta que no se escuche más a los científicos", reflexionó Toni Nadal. "El gran problema de la política que, cada vez, tiende a abarcar más terreno y se lo quitan a los expertos, que son los que deberían marcar las directrices en muchos ámbitos". [Escuche la entrevista completa pinchando aquí]