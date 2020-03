Gran bronca entre Juan Antonio Alcalá y David Aganzo en COPE: "¿Me estás amenazando?" Ecoteuve.es 25/03/2020 - 10:48 0 Comentarios

El periodista y el presidente de la AFE se enzarzaron por una exclusiva del locutor

Juan Antonio Alcalá y David Aganzo protagonizaron este martes un duro enganchón en El Partidazo de COPE. El programa presentado por Juanma Castaño se hizo eco de la reunión que habían mantenido horas antes LaLiga y la Asociación de Futbolistas Españoles para negociar de qué forma va a afectar al salario de los jugadores la crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus.

Alcalá arrancó la emisión de la tertulia deportiva informando en exclusiva que los dos organismos habían acordado que los futbolistas tendrían una subida de sueldo si tras el parón por la cuarentena tuviesen que disputar partidos cada dos o tres días. De esta forma, se aceleraría el ritmo de competición de cara a llegar a poder concluir la temporada antes del verano.

Minutos después, Castaño informaba a los oyentes que David Aganzo se encontraba al otro lado del teléfono para desmentir las palabras del periodista de COPE y aclarar que esa medida no había sido planteada ni por LaLiga, ni por la AFE. Según el presidente de la asociación, en la reunión sólo se plantearon cuestiones referidas a los ERTEs, sobre los que confesó su total rechazo como solución para salvar la economía de los diferentes equipos.

Aganzo echó en cara entonces a Alcalá que "difamara" sobre la AFE: "Por favor, que desmienta esa noticia que ha dado, es totalmente falso. Toda la información que está diciendo Alcalá no es cierta", dijo antes de que el aludido le interrumpiera. "Ten cuidado con las palabras que utilizas. Ten mucho cuidado", le advirtió ofendido antes de que ambos protagonizaran una tensa bronca en las ondas de COPE. "Por favor, Alcalá, mantengamos el tono, Aganzo ha hablado con todo el respeto del mundo", le reprendió Castaño a su compañero.

"Aganzo que elimine palabras como difamar, que tenga mucho cuidado conmigo", insistió el locutor. "¿Me estás amenazando?", le preguntó el exfutbolista mientras Alcalá se dispuso a leer un mensaje de texto que le envió "un compañero" del presidente de la AFE en el que le confirmaban el acuerdo para subir un 20% los salarios en el caso de que hubiera partidos cada dos o tres días. "Trabajo con David Aganzo, pero no saques mi nombre. Estoy en un grupo con más de 200 futbolistas y están flipando, todos dicen que tiene que dimitir", leyó Alcalá.

Alcalá mete en directo a su fuente: Queco Piña

Tras enzarzarse en directo, Alcalá sorprendió a todos asegurando que su fuente quería entrar en directo para rebatir a Aganzo. El tercero en cuestión reveló su nombre nada más comenzar: Queco Piña, miembro de la Junta Directiva de la AFE, quien quiso confirmar las informaciones vertidas por el periodista de COPE.

"Me llegó la noticia por dos clubes y sí es verdad la noticia de Juan Antonio Alcalá; me llega de un director general de un club. Por desgracia esta es la manera de proceder de Aganzo. No me gusta que en nombre de los futbolistas se quiera sacar rédito; es muy lamentable", explicó el afectado asegurando que si había decidido hacer público este conflicto es porque "no hay ruegos y preguntas en las últimas juntas".

"A mí me dicen que es un acuerdo cerrado LaLiga-AFE; la persona me llama pensando que yo ya lo sabía para quejarse por la manera de proceder", se reafirmó el miembro de la Junta Directiva de AFE, el que según Alcalá, era "una de las tres fuentes" con las que había contrastado su noticia. Finalmente, Aganzo desmintió una vez más que exista tal acuerdo y despreció las palabras de Piña asegurando que "no es trabajador de AFE". "En la reunión solo estábamos cuatro personas, Tebas, Gil, Diego rivas y yo. Resulta extraño que un miembro de la Junta que tiene que defender a los jugadores, tenga información de un director", concluyó.