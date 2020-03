Muere por coronavirus Chema Candela, periodista deportivo de RNE

El periodista deportivo Chema Candela ha fallecido a causa del coronavirus, según ha informado Radio Nacional de España (RNE), medio donde desarrollaba su labor.

"Ha fallecido nuestro compañero Chema Candela. Descansa en paz. Vamos a echarte muchísimo de menos", ha trasladado RNE a través de la red social Twitter.

Candela, autodenominado amante de la radio y del deporte, fue un emblemático redactor de RNE y parte del equipo del programa Radiogaceta de los Deportes. Este referente del periodismo deportivo español comenzó en RTVE en 1985, donde gran parte de su carrera, durante 20 años, se dedicó a seguir la información del equipo de fútbol de sus amores el Atlético de Madrid.

"Soy un loco de la radio y del deporte", confesaba en los micrófonos y reconocía que su amor por el deporte se lo inculcó su padre, desde niño leía los periódicos deportivos. Candela también estuvo 20 meses trabajando en el Telediario donde estuvo "muy a gusto".

La noticia del fallecimiento de Chema Candela ha causado una gran conmoción en el periodismo deportivo, donde el locutor tenía grandes amigos. Entre ellos, Manolo Lama, que ha desvelado en su cuenta personal de Twitter la estrecha relación que les unía. No ha sido el único. Poco a poco, muchos compañeros y rostros reconocidos del sector han expresado en redes sus condolencias.

Esta mierda que nos tiene amenazados y encerrados en casa se ha llevado a un GRAN PERIODISTA. DEP @Chema_Candela . Mis condolencias para sus familiares, amigos y compañeros de RNE. Cuidaos mucho, por favor. No salgáis de casa si no es estrictamente necesario.

Aún no me lo puedo creer AMIGO mío. @Chema_Candela, una excelente persona que seguro ya estás en el cielo. Criticábamos hace unas semanas que no se tomaran medidas contra el maldito virus y ahora parece que te ha llevado. Gracias por haberme apoyado siempre. Candelita, DEP