Juanma Castaño entrevista al DJ viral de Valencia: "Creí que la Guardia Civil me cerraba el chiringuito" Ecoteuve.es 17/03/2020 - 16:53 0 Comentarios

Albert Valls hace vibrar a sus vecinos de Oliva cada tarde de confinamiento

Los españoles viven confinados en sus casas desde el sábado 14 por el estado de alarma tras la pandemia de coronavirus. Desde entonces, las redes se han llenado de curiosas imágenes de la gente desde sus balcones. Una de las más virales ha sido la de un DJ de Oliva, Valencia, pinchando Flying Free de Pont Aeri para todos sus vecinos.

A Albert Valls, el protagonista, no le falta detalle: máquina de humo, luz láser mesa de mezclas, altavoces... Este lunes, el joven de 24 años fue entrevistado por Juanma Castaño en El partidazo de COPE.

"Nosotros hacemos radio para acompañar a la gente y hay quien se está aficionando a pinchar música desde los balcones", expuso el locutor para dar paso al momento en cuestión en el que la terraza de un edificio se convierte en una discoteca. "Parece Ushuaia, ¿eh? Por menos me vino la policía municipal a casa. Lo digo en serio".

El DJ viral de Valencia: "Mis padres dicen 'este chaval no está bien"

"Aquí estoy contestando a las redes sociales que está todo petado", saludó Albert por teléfono. "De tener 200 suscriptores a 2.000 y pico en menos de cuatro horas es una locura", dijo para afirmar que él no tiene la "patente": "Italia estaba antes. Si nos llega a pasar antes soy el primero que lo hace".

De esta forma, Albert explicó cómo se desencadenó la idea "Un vecino me pasó un vídeo de un tío pinchando y me desafió de hacerlo a las ocho de la tarde. Le dije 'a mí no me desafías', cogí todos los trastos y lo hice".

El joven, que vive con sus padres -"Dicen 'este chaval no está bien"-, afirmó que la Policía le ha dicho que mientras que no haya denuncias, que puede continuar pinchando. "Cuando vino la Guardia Civil creí que me cerraba el chiringuito, pero me dijeron: 'tú tírale tranquilo' y digo hostia que de puta madre".