Íker Jiménez: "La desgracia del coronavirus en España ha sido la consigna de calma, los médicos sabían que no era así" Ecoteuve.es 12:38 - 16/03/2020 0 Comentarios

El presentador de 'Cuarto Milenio' entra en directo en 'Tiempo de juego', de COPE

"Yo espero no irme detenido esta noche si digo lo que pienso", dice a Paco González

El periodista critica que muchos "colegas" hablaran de que "solo era una gripe"

Íker Jiménez se ha convertido en uno de los comunicadores referente en la crisis sanitaria del coronavirus. Acompañado de los médicos José Miguel Gaona y Tomás Camacho, el presentador empezó a advertir desde finales de enero en Milenio Live, su programa de YouTube, de la grave crisis sanitaria que podría acarrear si la epidemia llegaba a nuestro país.

Muchos le criticaron por el tratamiento "alarmante" de la información frente a otros comunicadores que se llevaron el aplauso por sus llamadas a la calma. El caso es que ahora España vive en un estado de alarma y todos sus ciudadanos están confinados en sus casa a la espera de que la ya pandemia se frene.

Lea también: Carmen Porter: "Dijimos que lo del coronavirus se iba a complicar y nos criticaron"

Así las cosas, Íker Jiménez entró en directo en Tiempo de juego de COPE para hablar del coronavirus. Una histórica intervención puesto que durante muchos años, la casa del periodista vasco fue la Cadena SER con su mítico Milenio 3.

Íker Jímenez, en COPE: "He recibido palos y amenazas"

"Vamos a hablar con un genio total de la comunicación". Así presentó Paco González a su "colega". "He invitado a epidemiólogos, virólogos de Harvard, hemos hablado con la directora de pandemias de Stanford... Yo espero no irme detenido esta noche si digo lo que pienso, voy a ser cauto", empezó diciendo.

"He tenido palos y amenazas por ese estigma, porque me gusta el misterio", prosiguió el presentador de Cuarto Milenio. "Esos científicos no han tenido ninguna consigna. La desgracia del coronavirus en España ha sido la consigna de calma cuando los médicos y epidemiólogos sabían que no era así".

Youtube Video

Íker Jiménez continuó recordando que el doctor Gahona (primer médico que hizo la unidad de infecciosos para el tratamiento del SIDA) ya informó en enero de que este virus "no se comporta como una gripe": "A mí me extrañaba que muchos colegas hablaban de solo una gripe, de que era una risa, y si encima salía el del misterio, pues tenemos el cachondeo completo".

Íker Jiménez, en COPE: "Reírse del coronavirus lo vamos a pagar"

El periodista, que aclaró que no monetiza su canal de YouTube, declaró: "Hacer humor o reírse del coronavirus lo vamos a pagar. Ahora llevamos dos semanas de retraso. Luego veremos por qué el periodismo no se ha enfrentado y ha dicho 'esto no es así'. Con el aceite de colza pasó más o menos lo mismo y el periodismo se enfrentó ¿qué ha pasado? Los que hablaban eran científicos, por qué han querido creer que era una gripe".

Tras su intervención, Íker Jiménez agradeció la llamada de Tiempo de juego para poder defenderse de la polémica surgida: "Mi intención es llegar a otra gente con mensaje claro. Si nos dan eco suelen llegar las oleadas de haters programados que no toleran que se me trate con respeto".