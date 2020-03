El futuro de 'La Vida Moderna' en la Cadena SER, en el aire tras el final de su sexta temporada Ecoteuve.es 3/03/2020 - 13:20 0 Comentarios

Broncano, Quequé, Ignatius no tienen asegurada su continuidad en la emisora

La Vida Moderna no tiene asegurado su futuro en la Cadena SER. El exitoso programa radiofónico presentado por David Broncano, Quequé e Ignatius Farray, que ya amagó con desaparecer en una fallida broma el pasado mes de diciembre, podría acabar para siempre después del final de su sexta temporada en la emisora.

Así lo ha desvelado el propio Quequé durante una entrevista: "Nos lo pensamos seriamente el año pasado pero decidimos que no, que podía tener un año más y creo que el año que estamos teniendo está mereciendo la pena. No sé, tenemos que juntarnos los tres, porque esto es una democracia orgánica en la que no hay empates, y decidir qué hacemos. En un mes o así yo creo que lo tendremos decidido", declara el humorista en palabras a PRNoticias.

Lea también: Espectacular caída en La vida moderna: un espontáneo se abre la cabeza contra el suelo

El cómico salmantino explica además cómo sentó en la radio el falso cierre que hicieron del programa tras encadenar varias bajadas de oyentes en el EGM: "A los jefes hubo que explicárselo despacio pero lo entendieron muy bien, es verdad que la SER siempre nos apoya para esas tonterías. Los anunciantes lo entendieron regular pero, al final, también entraron y bueno, fue gilipollez", asegura restándole importancia a lo ocurrido.

"Somos gilipollas, mucha gente puede pensar que hacemos las cosas porque forman parte de un plan que tenemos... No, las cosas surgen en el momento y luego decimos: '¿Por qué hemos hecho esto? ¿Somos idiotas?'. Somos consciente de que en ese amago mucha gente ha dicho: 'Ahí os quedáis'. Pero bueno, qué le vamos a hacer", concluye antes de definir la temporada actual de La Vida Moderna como "una especie de telecomedia".