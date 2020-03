Cayetana Álvarez de Toledo acusa a La Sexta de "erosionar la democracia" y Alsina defiende a sus compañeros Ecoteuve.es 2/03/2020 - 12:12 1 Comentario

La portavoz del PP critica a la cadena desde una entrevista en Onda Cero, también de Atresmedia

Cayetana Álvarez de Toledo ha aprovechado su entrevista en Onda Cero para acusar a La Sexta de "hacer negocio con la erosión de los valores de nuestra democracia". La emisora y la cadena pertenecen al mismo grupo de comunicación, Atresmedia (Planeta).

"¿Usted cree que La Sexta trabaja por la destrucción de la democracia de nuestro país?", le ha preguntado Carlos Alsina. "Por la erosión, sí. Hace negocio con eso. Lo he dicho siempre, sí, sí".

"La Sexta es una cadena de este medio", ha recordado Alsina. "Sí, lo siento", ha contestado Álvarez de Toledo. "Yo sé distinguiir entre unas personas y otras. Esta radio no y tú en particular no, pero La Sexta hace negocio con la erosión y alguien lo tiene que decir".



Tras la entrevista, Carlos Alsina ha querido aclarar que no comparte las declaraciones de la portavoz del PP sobre La Sexta. "Yo no comparto la idea de que La Sexta trabaja para erosionar o destruir la democracia en España".

"La Sexta tiene su propia línea de trabajo, su línea profesional, periodística y editorial, que no creo que vaya en contra de la democracia ni de las instituciones ni nada parecido", ha continuado el locutor de Onda Cero.