El ofertón que hizo la SER a Rubén Martín para impedir su fichaje por COPE: "Era irrechazable" Ecoteuve.es 19/02/2020 - 19:06 0 Comentarios

El locutor se ha convertido en una de las voces más reconocidas de 'Tiempo de juego'

"Antonio García Ferreras intentó ficharme cuando La Sexta nació", desvela

Enlaces relacionados La emotiva despedida de Carlos Herrera a David Gistau, un periodista contundente y desacomplejado

Rubén Martín es, junto a Manolo Lama y Manuel Oliveros, uno de los narradores estrella de Tiempo de juego. Su frase "van a pasar cositas" ya es toda una tradición en sus retransmisiones. Además, el locutor ha dado el salto a la televisión gracias en DAZN.

Coincidiendo con la renovación del equipo de deportes de COPE hasta 2025, Rubén Martín ha hecho balance de estos diez años en la emisora: "En la SER ya éramos una familia, preo las cosas que nos han pasado en la COPE nos ha unido más. Pasamos lo de Paco y su familia, el infarto de Pepe...", dice a PRNoticias.

Lea también: Almeida pide a Pedrerol que lo 'fiche' para 'El Chiringuito' tras su viral balonazo a un niño: "Qué menos..."

Que el periodista tenía un don especial para transmitir la emoción de los partidos de fútbol en las ondas se sabía desde hace años. Por eso, tal y como desvela, la cadena de PRISA intentó retenerlo en el histórico movimiento de 2010 que acabó con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.

"La SER me hizo una oferta profesional y económica irrechazable, me ofrecían cobrar más del doble de lo que hubiera ganado aquí nunca", explica. " Se la conté a Paco tal cual me llegó y él me dijo 'yo quiero que vengas pero no es que no podamos igualártelo, es que no podemos ni acercarnos".

Ruben Martín (COPE): "Ferreras intentó ficharme para La Sexta"

"La SER no midió el factor humano: hubo alguien allí, que seguramente ni esté ya, que pensó que los periodistas somos piezas intercambiables, que da igual a quién pongas que te va a escuchar la misma gente", reflexiona Martín.

El periodista, que fue tentado por la televisión para "hacer un programa de entretenimiento a nivel nacional", reconoce que Antonio García Ferreras, con el que coincidió en su etapa en la SER, intentó ficharlo con el nacimiento de La Sexta. "Es el jefe con más talento con el que he currado nunca".