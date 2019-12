El periodista David Gistau, operado de una lesión cerebral tras desmayarse practicando boxeo

El periodista David Gistau permanece ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Clínico de Madrid tras ser operado, hace unos días, de una lesión cerebral.

Gistau se desplomó mientras practicaba boxeo en un centro deportivo de la capital, según recoge El Español. El periodista fue trasladado al centro médico y allí fue intervenido. Tenía un hematoma subdural en el cerebro.

Todo ocurrió el pasado 29 de noviembre y, desde entonces, el comunicador permanece en la UCI. Su evolución es buena, respira por sí mismo y su vida no corre peligro. Los médicos están a la espera de que despierte por su cuenta, ya que los intentos que se han llevado a cabo por parte de los doctores no lo han conseguido.



David Gistau tiene una reconocida carrera en el periodismo. Actualmente escribe para El Mundo y también colabora en la Cadena Cope. Anteriormente publicó en ABC y La Razón.

La noticia de la hospitalización de David Gistau ha despertado una avalancha de mensajes de apoyo para el periodista y su familia. Son muchos los internautas que han escrito en las redes sociales deseándole una pronta recuperación:

Me entero de que está hospitalizado David Gistau, mi columnista favorito, por el fondo y por la forma, siempre da en el blanco en lo que dice y me encanta cómo lo dice. Espero que se recupere pronto y podamos seguir disfrutándolo. Ánimo para él y para su familia.

Me acabo de enterar de lo de David Gistau y me he disgustado mucho. Ojalá se recuperen pronto y totalmente. Nos hace falta.