Se busca al 'culpable' del 'ruido' que se coló en la entrevista a Carmena y Susanna Griso apunta a un sospechoso 13/12/2019

El surrealista momento más viral de la semana sigue dando que hablar

El caso de la presunta flatulencia que se coló durante una entrevista de Carlos Alsina a Manuela Carmena en Onda Cero está dando mucho juego. El locutor supo reaccionar con ingenio al día siguiente a través de un divertido comunicado -'declaración institucional'- sobre lo que había ocurrido en su programa. Ahora, se abre investigación para encontrar al culpable y ya hay un nombre que suena.

Espejo público ha reconstruido los hechos desde el estudio de Onda Cero, donde se desarrolló la entrevista a Manuela Carmena. Uno de los colaboradores que estaban presentes en ese momento fue el periodista Rubén Amón, que aseguró no haber escuchado nada en directo.



La investigación continuó en plató y dio pie a que Susanna Griso expusiera su teoría. El programa de Antena 3 recordó quién estaba participando en el programa cuando sucedieron los hechos: Alsina, Amón, Carmena, Arcadi Espada -que hizo desde Barcelona a través de una conexión-, Pilar Gómez e Ignacio Varela.

Griso: "No fue una ventosidad y no pasó en el estudio de Madrid

"Yo estaba en el estudio y no me enteré", comentó Amón. "Ninguno de los que estábamos allí lo escuchamos", apuntó. "Deduzco algo", sorprendió Griso, que explicó su teoría: "No fue una ventosidad, fue otra cosa, y no pasó en el estudio de Madrid".



"¿Estás acusando a Arcadi Espada, que es el único que no estaba en el estudio de Madrid?", preguntó Diego Revuelta, uno de los colaboradores de Espejo público. "Pues sí, Diego", contestó la periodista con las consiguientes risas del resto de tertulianos.